Un solter de Tarragona sorprèn la seva cita a First Dates amb la seva història de superació

Imatge de Roger, el solter de Tarragona que ha participat a First Dates.First Dates

Roger, un veí de La Ràpita, va ser una de les persones que van participar la setmana passada a First Dates, el popular programa de Cuatro presentat per Carlos Sobera. Amb 54 anys i una actitud positiva davant de la vida, la seva participació no va deixar indiferent ni el presentador ni a la seva cita, en compartir una impactant història de lluita personal.

Roger va revelar que, cinc anys enrere, va perdre la seva dona a causa del càncer, malaltia que ell també va haver d’enfrontar. Contra tot pronòstic mèdic —que el condemnava a una cadira de rodes per una osteoporosi severa—, va decidir tirar endavant per ell i per la seva filla. Gràcies a la seva força de voluntat i a l’esport, va aconseguir millorar notablement la seva qualitat de vida. «Estic en el meu millor moment», afirmava amb orgull.

Al restaurant de l’amor va conèixer Eva, una professora de 44 anys procedent de Girona, amant de la lectura i la música clàssica. La connexió entre ells va ser immediata: Roger va quedar captivat per la seva mirada i Eva va destacar la seva sensibilitat i capacitat per sorprendre-la. Durant el sopar, ambdós van descobrir la seva passió compartida per l’òpera, fet que va marcar un punt de connexió clau entre ells.

La conversa va fluir. Roger no va dubtar a explicar la seva experiència amb la malaltia i la pèrdua, explicant-ho amb serenitat i sense dramatismes. Eva, que també conviu amb problemes de salut com l’artritis i la fibromiàlgia, va valorar la seva manera d’afrontar la vida: «Es nota que ho té assumit i sap mirar cap endavant».

La cita es va convertir en una lliçó de vida per a ambdós. Roger va compartir un missatge esperançador en parlar del seu procés de recuperació: «Aquestes experiències et fan veure la vida amb una altra perspectiva. No tingueu por, gaudiu del present». Eva, emocionada per la connexió, va coincidir que havien viscut una cita molt especial.

Al final del programa, ambdós van decidir donar-se una segona cita. Roger va expressar el seu desig de continuar coneixent Eva, i ella va acceptar amb un somriure. Una cita marcada per la superació, l’empatia i la possibilitat d’un nou començament.