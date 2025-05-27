Societat
El poble de Tarragona amb la platja més curiosa
Aquesta platja també és coneguda per oferir-ne unes de les postes de sol més espectaculars de Catalunya
Al municipi de la Ràpita, al sud de la província de Tarragona, es troba un dels racons més singulars del litoral català: la platja del Trabucador. Aquest enclavament natural, situat en ple delta de l’Ebre, sorprèn visitants i locals per una particularitat geogràfica poc comuna, ja que permet banyar-se en dues aigües situades en ambdós costats d’una estreta llengua de sorra.
La platja s’estén al llarg d’uns 6,5 quilòmetres en forma d’istme, una formació que connecta el delta amb la península de la Banya. A un costat, s’obre el mar Mediterrani amb les seves aigües obertes i el seu onatge més abrupte; a l’altre, la Badia dels Alfacs, una badia tranquil·la i poc profunda que constitueix el port natural més gran d’Europa. Aquest contrast converteix el Trabucador en un lloc idoni tant per a aquells que busquen calma com per als aficionats a esports aquàtics com el kitesurf i el windsurf.
Baix Camp
Un forn de Prades guanya el premi al millor pa de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
A més de les seves característiques naturals, el Trabucador és conegut per oferir-ne unes de les postes de sol més espectaculars de Catalunya. Cap al vespre, el cel es tenyeix de colors càlids que es reflecteixen a les aigües calmes de la badia, creant un paisatge de postal que atreu fotògrafs i viatgers de tot el món.
L’accés a aquest entorn privilegiat està restringit en part per preservar la seva riquesa ecològica. Encara que els primers quilòmetres es poden recórrer amb cotxe, l’últim tram fins al far de la Banya s’ha de realitzar a peu o amb bicicleta. Aquest far no només és una icona del lloc, sinó que també forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Terra Alta
El poble de Tarragona amb una de les basses naturals més espectaculars d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Molt a prop de l’extrem de l’istme, les Salines de la Trinitat completen l’espectacle visual amb els seus paisatges blancs i la seva intensa activitat. Aquest complex saliner produeix anualment milers de tones de sal marina, entre elles la prestigiosa Flor de Sal, un producte molt valorat en la gastronomia d’alt nivell.
El delta de l’Ebre, on es troba aquesta platja, és a més un paradís per als amants de la naturalesa. Als voltants del Trabucador es poden observar flamencs i desenes d’ocells aquàtics, especialment a les llacunes de la Tancada i l’Encanyissada, equipats amb rutes i miradors per a l’observació de fauna sense interferir en el seu hàbitat.