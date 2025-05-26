Gastronomia
Un forn de Prades guanya el premi al millor pa de Tarragona
El secret del seu èxit no està en una fórmula màgica, sinó en tornar als orígens
Al cor de Prades, un petit obrador familiar ha aconseguit fer-se un lloc en el panorama forner de Catalunya. El Forn La Plaça, ubicat al número 2 de la plaça Major, ha estat reconegut amb el premi al millor pa de la província de Tarragona, un guardó que ha agafat per sorpresa, fins i tot, al seu propi creador, Óscar Cazorla.
«Uns companys del màster em van obligar a participar en el concurs —explica entre rialles Cazorla-. Em deien que, si no m’inscrivia jo, ho farien ells per mi». El que va començar com una experiència per aprendre de la resta de forners, va acabar amb el primer premi a les mans d’aquest artesà del pa, que ara representarà Tarragona en el certamen autonòmic, en el que es reconeixerà al millor pa de Catalunya.
El secret del seu èxit no està en una fórmula màgica, sinó en tornar als orígens. «Estem començant a treballar amb farines a la pedra, recuperant cereals antics. El que fem és utilitzar massa mare 100% i donar-li molt repòs el pa, fermentacions de 24 a 48 hores. Tot ho treballem a mà, de forma artesanal», detalla Cazorla, qui aposta per un model que prioritza la qualitat per sobre de la producció en massa.
El Forn La Plaça és un negoci familiar en el sentit més pur de la paraula. En ell treballen els seus dos fills, la seva dona i la seva sogra. «Només tenim botiga a Prades, encara que repartim als pobles del voltant, perquè cada vegada queden menys forners», comenta. Lluny de convertir-se en una cadena o franquícia, aquest obrador conserva l’esperit de proximitat que defineix els pobles petits.
L'any passat, Cazorla va decidir fa poc fer un pas més i formar-se acadèmicament. Va ser aquesta formació la que el va portar a creuar-se amb els companys que el van animar a presentar-se al concurs. Avui, aquesta decisió s’ha convertit en una recompensa inesperada. «Estic content. Un reconeixement així és un xut d’energia per seguir endavant», afirma amb orgull.
En temps on la indústria i la pressa dominen la majoria dels productes que consumim, que el millor pa de Tarragona surti d’un forn tradicional, en un poble de només uns centenars d’habitants, és més que una anècdota, és una reivindicació del pa de qualitat.