El poble de Tarragona amb una de les basses naturals més espectaculars d’Espanya
Aquest municipi és ideal per a aquells que desitgen desconnectar i submergir-se en un entorn natural gairebé verge
El municipi de Arnes, situat a la comarca de Terra Alta, s’ha consolidat com un dels destins més atractius per a aquells que busquen naturalesa, tranquil·litat i aventura. Envoltat per l’impressionant entorn del Parc Natural dels Ports, aquest petit poble ofereix als seus visitants una experiència única en ple contacte amb el medi natural.
Arnes ha sabut reinventar-se com un destí turístic rural gràcies al valor ecològic del seu entorn. El Parc Natural dels Ports, que s’estén per gairebé 3.000 hectàrees, actua com un gran pulmó verd i s’ha convertit en el principal reclam de la zona. Amb rutes de senderisme, punts d’observació de fauna i flora, i paisatges muntanyosos, el parc atreu cada vegada a més viatgers a la recerca d’experiències a l’aire lliure.
Aquest entorn privilegiat ha estat clau per revitalitzar una localitat que durant anys va patir els efectes de la despoblació. Avui dia, Arnes s’ha convertit en un punt de referència per al turisme de naturalesa i aventura, amb propostes que van des d’excursions suaus fins a rutes més exigents per terreny muntanyós.
Un dels seus tresors naturals més grans és el Toll de Vidre, una zona de bany amagada entre arbres i roques a pocs quilòmetres del poble. Aquest racó paradisíac, amb una cascada d’uns quatre metres d’altura i una petita platja fluvial, ofereix un entorn ideal per a gaudir d’un capbussó lluny de la bullícia urbana. L’aigua, clara i fresca, forma part del curs del riu Algars i el seu cabal augmenta significativament en els mesos més humits.
A més del Toll de Vidre, el congost del Riuet de les Valls ofereix altres basses de menor mida en un entorn rocós i més salvatge. Per accedir a aquests punts, és possible deixar el cotxe al seu aparcament, encara que és recomanable arribar amb temps, ja que el nombre de places és limitat i es requereix pagar una petita tarifa.
En definitiva, Arnes representa una escapada perfecta per a aquells que desitgen desconnectar i submergir-se en un entorn natural gairebé verge. Amb basses cristal·lines, senders tranquils i paisatges de gran bellesa, aquest racó de Tarragona es consolida com un dels llocs més espectaculars d’Espanya per a amants de la naturalesa i el turisme rural.