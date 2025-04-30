Societat
El poble de Tarragona amb la concentració d’oliveres mil·lenàries més gran del món
Les oliveres mil·lenàries d'aquest municipi configuren un dels paisatges més singulars de Catalunya
Ulldecona, a l’extrem sud de la província de Tarragona, destaca per conservar un dels tresors naturals i culturals més extraordinaris del Mediterrani: la concentració d’oliveres mil·lenàries més gran del planeta. Aquest municipi, ubicat a la comarca del Montsià, acull un llegat agrícola mil·lenari que el converteix en un destí únic.
Ulldecona s’estén als peus del seu castell medieval, la torrassa del qual encara vigila el paisatge. Aquesta fortalesa, que va començar com un assentament musulmà al segle VIII i va ser transformada després de la conquesta cristiana al segle XII, és símbol de la seva importància com a enclavament fronterer entre cultures.
Però si alguna cosa fa realment especial aquest poble és el seu entorn oliverer. Entre ametllers i garrofers, les oliveres mil·lenàries d’Ulldecona configuren un dels paisatges més singulars de Catalunya. Aquestes joies botàniques, algunes amb més de 1.700 anys d’història, són testimonis vius del pas del temps i del profund vincle del territori amb el cultiu de l’oli d’oliva.
El punt més emblemàtic es troba al paratge conegut com el Fons de l’Arión, una espècie de museu natural a l’aire lliure on es conserva la densitat d’oliveres mil·lenàries més gran del món en un espai reduït.
En poc més d’una hectàrea, el visitant pot passejar entre troncs recargolats i colossals, entre els quals destaca la Farga de l'Arión, considerada l’olivera més antiga de Catalunya i probablement del món, segons estudis científics.
A més del valor agrícola i paisatgístic, Ulldecona guarda també vestigis d’un passat encara més remot. A les serres de Godall es troben abrics amb art rupestre valencià, declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO, el que reforça el caràcter mil·lenari del lloc i la seva contínua ocupació humana al llarg dels segles.