El PP d’Ulldecona denuncia que una subvenció anunciada és en realitat un préstec

El Partit Popular d’Ulldecona ha denunciat que la subvenció de 400.000 euros anunciada per l’Ajuntament i destinada a la posada en funcionament del segon pou d’emergència per la sequera és en realitat un préstec. La portaveu del Grup Municipal del PP, Isabel Salas, ha remarcat que els diners són per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que la Comunitat de Regants d’Ulldecona haurà d’afrontar un increment del seu cànon per retornar els diners del préstec.

«L’alcaldessa vol fer creure que és una subvenció del Govern d’Espanya, però no ho és. Els regants hauran de retornar aquest préstec a llarg termini», ha expressat Salas.

Els populars indiquen que la inversió en el segon pou d’emergència és un bé pel poble perquè es garantirà el consum d’aigua de boca i, a més, beneficiarà a la Comunitat de Regants. «Davant d’aquesta greu situació de sequera, és molt positiu que s’aposti per un segon pou al municipi. No podem permetre una avaria en l’abastament d’aigua a Ulldecona», ha indicat Salas.

El Grup Municipal del PP ha insistit en la necessitat d’inversions i subvencions a la zona per fer front a la sequera, en comptes d’oferir préstecs que complicaran, segons defensen, encara més, el dia a dia dels regants, i ha demanat a l’equip de govern que informi de les accions que es porten a terme al poble de manera «rigorosa i sense faltar a la veritat».

