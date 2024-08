La Banda de Música d'Ulldecona compleix el seu somni de desfilar a Disneyland París

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Banda de Música d’Ulldecona va complir, ara fa una setmana, el seu somni de realitzar la cercavila d’obertura de Disneyland Paris. Així doncs, un total de 70 músics van participar en la cercavila, on van interpretar fins a tres marxes elaborades pel seu director, Lionel Beltrán-Cecilia.

De fet, Beltrán-Cecilia assegurava en el seu perfil de Facebook que «poder desfilar a Disneyland, al capdavant de la Banda de Música d'Ulldecona, formada per una setantena de músics, era tot un repte en majúscules per a tots, tant per a petits com per a grans... Però les cares en finalitzar l'actuació ho deien tot!».

«Per a aquest dia tan especial, vam estrenar tres marxes creades per a l'ocasió, amb una selecció de música Disney, que crec que va agradar entre els assistents. La veritat és que ha sigut una experiència que no es pot descriure en paraules... Les cares d'il·lusió del públic es barrejaven amb les de concentració dels músics, una conjunció que va fer que tot fos un èxit total amb uns moments viscuts inoblidables per a tota aquesta gran família a la qual ens uneix la música de banda», manifestava.

