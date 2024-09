Amposta adquireix per 12.000 euros l'última de les seus de CDC a la venda pel concurs de creditors

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament d'Amposta ha adquirit per 12.000 euros de l'antiga seu de CDC a la ciutat, l'últim actiu immobiliari pendent de vendre en el concurs de creditors presentat pel partit l'any 2020 arran la seva dissolució. Es tracta d'uns baixos de 240 metres quadrats situats al carrer Góngora, 26, amb un valor cadastral pròxim als 88.000 euros. L'immoble va ser inclòs inicialment dins de la quinzena de locals embargats judicialment a CDC l'any 2016 per garantir les responsabilitats civils en el cas de l'espoli del Palau de la Música. Condemnada finalment a pagar 6,6 milions d'euros, el Tribunal Suprem va decidir el desembargament per prioritzar el procediment de suspensió de pagaments que tramita el jutjat Mercantil 9 de Barcelona des de 2020.

El deute total que va acumular en total CDC un cop va fer efectiva la seva dissolució ascendia a prop de 12 milions d'euros, incloent els 6,6 milions que l'organització havia de pagar per donar compliment a la sentència condemnatòria pel cas Palau de la Música. La priorització del concurs i dels creditors preferents del concurs voluntari -bancs, treballadors, i en menor mesura Agència Tributària i Seguretat Social- va acabar convertint el rescabalament en deute subordinat en el procediment concursal, situant-lo com el que es torna en última instància.

La subhasta d'actius immobiliaris pel concurs de creditors arran la dissolució va començar el 2021, incloent diverses seus del partit arreu de Catalunya. Precisament, el local d'Amposta era l'últim actiu immobiliari que quedava pendent de vendre, segons ha confirmat a l'ACN l'administració concursal. Inicialment, els actius van ser valorats en uns 8,5 milions d'euros, insuficients per cobrir el deute total i, particularment, tot el derivat del cas Palau. Però la xifra final de la liquidació podria acabar sent molt inferior tenint en compte el valor de la transacció tancada a Amposta.

Després de diversos intents frustrats, l'Ajuntament ha acabat adquirint el local per només 12.000 euros via la compra directa. Una xifra molt baixa si es compara amb els 88.000 euros de valor cadastral vigent aquest 2024 i els preus de mercat d'immobles comercials de superfície similar situats a la mateixa zona del centre de la ciutat, segons han apuntat fonts municipals. El jutjat mercantil va autoritzar l'operació el mes de maig passat.

A banda de l'import de la transacció, el consistori es compromet a fer-se càrrec del deute per l'IBI, comunitat de propietaris i reparacions per a la inspecció tècnica d'edificis. Ara, les mateixes fonts apunten que la voluntat del govern municipal és destinar els baixos, amb prop de 240 metres quadrats de superfície i un ús cadastral declarat com a oficines, per ubicar algun dels serveis públics municipals.

