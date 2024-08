Recuperen diversos gossos abandonats i en mal estat en Mas de Barberans

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil a Tarragona, gràcies a la col·laboració ciutadana, va tenir coneixement que en una finca de Mas de Barberans hi havia uns gossos que podrien estar en perill en trobar-se en estat d’abandó.

Els agents es van personar a la finca i van procedir a inspeccionar la zona. Allà van trobar unes construccions tipus cobert, envoltat amb malla metàl·lica. Al seu interior hi havia diferents dependències. En una d’elles van trobar diversos exemplars canins, concretament tres, els quals estaven en pèssimes condicions higiènic sanitàries, envoltats d’excrements i brutícia. En altres de les dependències, van trobar les restes de dos gossos morts, ambdós en avançat estat de descomposició.

Els gossos trobats vius estaven, a més de deplorable estat d’higiene, plens de paràsits (paparres). Un d’ells presentava un tumor de gran dimensió a una de les potes davanteres, reduint ostensiblement la seua mobilitat.

L’habitacle on van ser trobats mancava d’idoneïtat per al seu allotjament, amb pèssimes condicions higièniques, així com amb falta d’aliment i aigua, sent les condicions climatològiques d’una calor extrema.

El Seprona va identificar la persona que suposadament es cuidava dels mateixos i després de mantenir entrevista amb la mateixa, es va poder comprovar que els cànids mancaven de qualsevol registre, ni identificatiu ni documental, així com tampoc cartilla sanitària.

En conseqüència a l’anterior, la Guàrdia Civil va procedir a investigar la persona responsable dels gossos com a presumpte autor dels delictes de maltractament animal amb resultat de mort i lesions.

Les diligències es van entregar al Jutjat en funcions de Guardia dels de Tortosa, així com a la Fiscalia de Medi Ambient.

Per al rescat dels animals vius es va comptar amb la col·laboració de personal de l’Associació d’Engrescats de les Terres de L’Ebre (Amposta), que es va fer càrrec de les cures veterinàries i de la cura i manteniment dels mateixos.

