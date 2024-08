Amposta exhibeix a Portugal la candidatura dels vestits de paper per a la UNESCO

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La parròquia portuguesa de Foz do Douro, a Porto, acull fins a l'1 de setembre una mostra de 24 vestits de paper procedents de Mollerussa i d'Amposta amb l'objectiu de reforçar la candidatura 'L'art de cosir vestits de paper' que els ajuntaments de les dues localitats juntament amb la Unió de Parròquies de Porto impulsen per aconseguir el reconeixement de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

La mostra, que ha estat inaugurada dissabte com a prèvia de la celebració del Cortejo do Traje de Papel, que va tenir lloc diumenge amb més de 400 participants desfilant amb vestits de paper amb el fil temàtic dels Jocs Olímpics pel passeig que voreja l'Atlàntic a Porto.

A l'acte hi va participar l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, acompanyat de la regidora de Cultura, Raquel Pueyo, així com l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i les regidores de Cultura, Inés Martí, i de Festes, Anna Tomàs, així com la directora de la candidatura conjunta, Carme Polo. També hi han estat presents modistes de les dues localitats que tenen peces a l'exposició, com són Pepita Marrades, de Mollerussa, i Yolanda Moreno i Paquita Pagà, d'Amposta.

El projecte conjunt treballa perquè sigui Portugal qui presenti la candidatura a la UNESCO, ja que té menys tradicions inscrites i, per tant, més facilitat per poder optar-hi. En aquest sentit, l'objectiu és que com a màxim el març de 2026 es pugui presentar la proposta de candidatura, en la qual es treballarà per incloure també Güeñes, al País Basc, i Águiles, a Múrcia, per així tenir major pes.

Pel que fa a l'exhibició, inclou tretze peces del fons del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa i onze de la col·lecció d'Amposta. Són representatives de les tres categories, Moda Actual, Fantasia i Època que participen als concursos anuals que es fan a Mollerussa des de fa 60 anys i Amposta des d'en fa 52.

Cal recordar que Mollerussa, Amposta i Porto treballen des de 2022 per teixir la candidatura conjunta que reconegui els vestits de paper com a Patrimoni Immaterial de UNESCO i aquesta exhibició a Portugal pretén reforçar les opcions per obtenir l'aval dels governs espanyol i portuguès perquè tiri endavant.

