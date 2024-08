PortAventura World podria ampliar la seva oferta de la mà de Mario Bros

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

L'icònic personatge de Mario Bros podria tenir una nova casa a Tarragona. Els rumors sobre l'arribada d'un parc temàtic de Super Nintendo World, que ja va obrir un primer parc al Japó el 2021, al continent han pres força en les últimes setmanes, i alguns mitjans apunten que el complex de PortAventura World podria ser el lloc triat per a aquesta ambiciosa expansió.

La idea d'un parc temàtic dedicat a l'univers de Mario Bros no és nova. Fa poc més de tres anys, l'esperat Super Nintendo World va obrir les portes a Osaka, Japó, convertint-se ràpidament en un èxit rotund. Amb Mario com a protagonista, el parc ofereix una experiència immersiva en el Regne Xampinyó, amb atraccions com Mario Kart i passejos interactius que han captivat milions de visitants. Ara, la intenció és portar aquest model a Europa, i Tarragona podria ser la ubicació escollida.

Segons explica Eleconomista.es, el rumor d'un nou parc temàtic de Nintendo va començar a cobrar força quan Port Aventura va anunciar la seva recerca d'un nou comprador. En aquest context, Universal, que ja va ser accionista majoritari del parc tarragoní entre 1998 i 2004, ha sorgit com el principal candidat per aconseguir el control del parc.

La possible adquisició per part d'Universal obre la porta a la creació d'una nova àrea temàtica inspirada en Mario Bros, similar a la que s'inaugurarà l'any vinent en Universal Epic Universe, a Orlando, EUA. En cas de concretar-se, PortAventura podria convertir-se en la primera destinació europea en allotjar un parc temàtic de Super Nintendo World, atraient fanàtics de tot el continent i potenciant-ne encara més el seu atractiu turístic.

