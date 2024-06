Amposta aprova pagar les inversions i la recollida d'escombraries del COPATE de 2024

El ple de l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat pagar els costos de les inversions i dels serveis de recollida d'escombraries del COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre) d'enguany. El Consell Comarcal del Montsià va ratificar els preus d'aquests dos conceptes en el ple de maig i ara el consistori farà el tràmit per «agilitzar» el pagament de les factures pendents del primer semestre de l'any i les que es generin.

L'alcalde Adam Tomàs ha reclamat que aquesta operació es faci a final o principi d'any per evitar endarreriments en els pagaments. Tomàs va assenyalar que falta aprovar encara els preus del tractament de la brossa, que l'ens comarcal preveu fixar aquest mes de juliol, previsiblement.

Els preus del servei de recollida i per a les inversions del COPATE van rebre els vots a favor d'Esquerra i Junts per Amposta i el vot en contra de Som Amposta. Al plenari d'aquest dijous també es van debatre i aprovar tres mocions, les dues de Junts, per unanimitat, per regular la circulació de vehicles pels camins rurals i per arranjar i dignificar les entrades de la ciutat, i una d'Esquerra, sense els vots de Som, per adherir-se a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per a l'educació.

