Obren un restaurant de Burger King a Amposta

Burger King ha inaugurat el seu primer restaurant a la localitat d’Amposta. Amb aquesta obertura, la cadena de restauració ha creat en col·laboració amb l’ajuntament de la localitat 30 nous llocs de treball a la zona, que se sumeixin als més de 3.300 generats en l’autonomia, i els més de 30.000 d’Espanya, xifra que reforça la posició líder de la companyia com una de les principals marques més ocupadores del país.

Des de la seva arribada a l’autonomia, l’any 1982, Burger King continua buscant generar un impacte local positiu al territori. «Estem molt contents de continuar creixent a la província de Tarragona. Amb aquesta nova obertura a Amposta, podem dir que ja som presents en 60 municipis de Catalunya, demostrant així la nostra aposta pel territori i el nostre objectiu de romandre sempre a prop dels nostres clients, convertint-nos en un agent actiu de l’economia dels territoris en els quals som presents», ha comentat el responsable territorial de Burger King a la zona de Catalunya, Emma Trujillo.

En l’acte d’obertura han estat presents l’alcalde, Adam Tomás; la regidora d’Educació i Acció Climàtica, Núria Marco; la regidora de Comerç i Mercat Municipal, Anna Tomàs; el regidor d’Empresas, Miquel Subirats; la regidora de Governació, Iris Castell; i el regidor del grup municipal Som Amposta, Ángel Martínez, així com el responsable territorial de Burger King® a la zona de Catalunya, Emma Trujillo.

«Que cadenes com Burger King apostin per obrir un nou restaurant a la nostra ciutat demostra el dinamisme que viu Amposta, alhora que contribueix a continuar generant activitat,» ha afirmat l’alcalde.

El nou establiment, situat a l’avinguda Rápita, 276, Amposta, compta amb prop de 300m² de superfície i ofereix serveis com el seu tradicional PlayKing, per a la diversió dels més petits, sistema de refill de begudes (possibilitat d’omplir gratuïtament els refrescos), Take Away, Quioscos, la presència de WiFi a tot el local i Home Delivery, que estarà disponible pròximament.

