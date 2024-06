El COPATE reclama compromís als ajuntaments del Baix Ebre i Montsià per poder assumir el cost de la gestió dels residus

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) ha traslladat als ajuntaments del Baix Ebre i Montsià la necessitat de fer un pas endavant i que s'integrin a l'ens directament com a consorciats per poder fer front als problemes econòmics derivats del cost de la gestió de residus a les dues comarques.

Les converses en aquesta direcció, davant els greus problemes econòmics que pateix el COPATE, s'han començat a abordar en una reunió del consell d'alcaldes aquest dijous al migdia. A la sortida, el president de l'ens, Ivan Garcia, ha negat l'existència de deutes «importants» i ha limitat el cas a problemes econòmics de tresoreria, que ha evitat xifrar, per l'endarreriment de les aportacions d'alguns municipis.

La situació econòmica del COPATE amenaça de fer saltar pels aires la viabilitat del servei mancomunat. Aquest ha estat el motiu de la convocatòria d'un consell d'alcaldes «històric» de les dues comarques. El president de l'ens, que també és alcalde de Roquetes, ha plantejat la necessitat, d'acord amb «informes de la casa», que els mateixos ajuntaments passin a ser consorciats directes.

Actualment, els ajuntament deleguen les competències de gestió de residus als ens comarcals, que fan l'encomana de servei al consorci i, aquest, adjudica el 50% a una empresa externa. Ara, el COPATE vol que siguin els ajuntaments, com a consorciats, els que deleguin directament aquesta competència.

La intermediació dels consells, segons Garcia, fa més feixuc el procediment, generant endarreriments de pagaments per part dels ajuntaments més grans i, al final, reclamacions d'interessos de demora per part de l'empresa adjudicatària que han d'acabar assumint els municipis.

«La situació econòmica no és dolenta, no tenim cap deute elevat, només problemes de tresoreria», ha assegurat el president, que en cap cas no ha volgut concretar la xifra d'aquests problemes. «És una quantitat important que hi ha mesos que es regularitza i hi ha mesos pitjors», s'ha limitat a declarar al respecte.

Tot i el «tarannà proactiu i en clau de territori» mostrat, segons Garcia, la reunió d'alcaldes no ha permès encara arribar a conclusions sòlides sobre aquest pas. Alguns han expressat «dubtes» tècnics i jurídics sobre què suposaria aquesta integració i com es concretaria. Per esvair-los, se sol·licitaran més informes externs. Està previst que es convoqui una nova trobada dels alcalde en dues setmanes per seguir avançant.

El COPATE, segons la informació pública corporativa, mou uns 11 milions d'euros anuals en l'àmbit de la gestió de residus. Algunes alcaldes han assenyalat que el fet de no haver repercutit el cost real de la gestió de residus durant els últims deu anys ha acabat desembocant en els problemes actuals.

Pagar l'ampliació de l'abocador

Sobre la taula, a més, l'ens ha de resoldre ara un aspecte crucial per garantir la seva capacitat futura en la gestió dels residus: com finançar, en la delicada situació actual, la clausura de les fases 2 i 3 de l'abocador comarcal del Mas de Barberans (Montsià), on actualment porten la seva brossa els municipis de les dues comarques, i construir l'ampliació, la quarta fase.

Amb la previsió que la capacitat actual d'acollida s'esgoti a finals de setembre, el COPATE està a punt d'arribar a un acord per traslladar temporalment els residus dels seus municipis a l'abocador de Tivissa (Ribera d'Ebre). A més, caldrà fer front al cost d'adquirir els terrenys i executar l'ampliació de la fase 4. L'ens calcula que les operacions de clausura pendents i l'ampliació requeriran una inversió d'uns 11,63 milions d'euros en total.

Segons Garcia, la Direcció General d'Urbanisme té previst aprovar el mes vinent l'expedient per fer efectiva la compra dels terrenys. Abans de l'acord per iniciar les obres, que es podrien allargar un any i mig, caldrà trobar finançament. «El problema principal avui és poder garantir tornar a casa el més aviat possible», ha admès. La solució interina de traslladar les deixalles a Tivissa, a més, podria suposar un encariment del cost superior al 30%.

Per la seva banda, els presidents dels consells del Baix Ebre i el Montsià, Antoni Gilabert i Sergi Guimerà, respectivament, s'han mostrat tots dos optimistes en el camí obert per redreçar la situació de la gestió dels residus per part de l'ens després de la reunió. «Ningú ha posat sobre la taula la sortida del COPATE i això és important», ha subratllat Garcia. «Hem de buscar la unitat i la transparència davant dels problemes que ens venen», ha tancat Guimerà.

