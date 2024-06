Amposta, la segona ciutat catalana de més de 20.000 habitants amb les pensions més baixes

CCOO de Catalunya ha presentat aquest dimarts el seu 'Observatori Social de les Persones Grans', un col·lectiu dels majors de 65 anys que ja frega el 20% de la població total de Catalunya (1.500.000 persones) i que disposa d'una pensió mitjana de 1.419 euros.

No obstant això, hi ha fortes diferències entre municipis amb Lloret de Mar (1.145 euros), Amposta (1.163 euros) i Palafrugell (1.196 euros) com les tres ciutats de més de 20.000 habitants amb la mitjana de la pensió contributiva més baixa, i Sant Cugat del Vallès (1.727 euros), Sant Quirze del Vallès (1.695 euros) i Barcelona (1.586 euros) amb les pensions més altes. CCOO reclama «reforçar» l'atenció a la gent gran i abordar problemàtiques com la dependència o la soledat no desitjada.

Et pot interessar: