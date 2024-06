Presenten al·legacions a l'ampliació del centre de tractament de residus de Mas de Barberans

El GEPEC ha presentat al·legacions de tipus urbanístic, paisatgístic i ambiental al Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) d'ampliació del centre de tractament de residus de les Terres de l'Ebre a Mas de Barberans (Montsià). Segons l'entitat ecologista, l'obra podria comportar «greus» afectacions mediambientals per a la zona.

En aquest sentit, han subratllat que el Pla territorial de les Terres de l'Ebre classifica el sòl on se situaria l'ampliació «de protecció territorial d'interès agrari i paisatgístic» i que, per tant, es recomana -tot i que no es prohibeix- mantenir aquests espais «no urbanitzats». Per això, creuen que «no té sentit ordenar correctament el territori en funció d'una sèrie de paràmetres i després anar fent exempcions».

GEPEC ha defensat que la zona compta amb «un paisatge de gran qualitat que conté espècies importants protegides o amenaçades com ara el voltor o l'àguila cuabarrada». A més, i tenint en compte la seva proximitat al Parc Natural dels Ports, també denuncien que el centre de tractament de residus «pot suposar un problema, ja que pot donar lloc a focus de bioinvasions».

«A causa de les plantes que solen fer cap als centres de residus, i als invertebrats que es troben en aquestes plantes, aquestes infraestructures acaben sent llocs on solen començar invasions d'espècies al·lòctones, que suposarien un greu perill en cas d'escampar-se als Ports», han afirmat en un comunicat.

