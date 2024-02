Aproven el pla especial per ampliar l'abocador de Mas de Barberans

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic autònom per ampliar l'abocador del Mas de Barberans. Amb aquesta aprovació, se suspèn l'atorgament de llicències en tot l'àmbit del planejament fins a l'aprovació definitiva, en un termini màxim d'un any. L'actuació està promoguda pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (Copate), que fa un mes va licitar el contracte per redactar el projecte.

La fase tres de l'abocador està a punt d'arribar al màxim de la seva capacitat i mentre es tramita l'ampliació s'ha incorporat una trituradora de voluminosos per reduir l'espai que ocupa aquesta brossa i allargar la vida útil dels terrenys actuals. La redacció del Pla especial urbanístic autònom es va adjudicar el 2020 a TPF Getinsa Euroestudios, així com el projecte bàsic del centre de tractament de residus de les Terres de l'Ebre per a la fracció resta.