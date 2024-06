En perill el cultiu d'arròs bomba per les dificultats per controlar fongs i plagues

La piriculària és una malaltia causada per un fong que pot causar grans pèrdues als conreus d'arròs i fins i tot fer arribar a perdre la collita sencera. La llista de productes fitosanitaris autoritzada per la Unió Europea per combatre-la és cada vegada més reduïda i això fa perillar el cultiu de la varietat bomba, que es produeix a la zona del Delta de l'Ebre i de Pals.

«És casi una missió impossible», ha afirmat l'enginyer agrònom Marc Fontquerna, que afegeix que fins i tota costa trobar llavor per sembrar aquest cultiu. La «solució» a aquest problema la pot tenir un arròs bomba editat genèticament resistent a la piriculària que ha desenvolupat Agrotecnio i la UdL i que ara la UE estudia la possibilitat de poder-lo produir.

Et pot interessar