Les Terres de l'Ebre reben 80 MEUR dels Fons Next Generation

Les Terres de l'Ebre ja han captat 80 MEUR procedents dels Fons Next Generation repartits entre un total de 1.906 beneficiares. Els perceptors ebrencs són 525 empreses, 55 corporacions locals, 40 entitats sense ànim de lucre i 7 centres de recerca, així com 1.268 particulars.

El 96% de les empreses beneficiàries són pimes. Les energies renovables, amb 19,4 MEUR, i el turisme, amb 15,9 MEUR, són els dos sectors amb més d'aquests recursos europeus, prop de la meitat del total (44%). La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha destacat que en les convocatòries i concessions directes de la Generalitat, la xifra per càpita captada a l'Ebre es força superior a la mitjana catalana, però està per sota en les convocatòries estatals.

La consellera d'Economia Natàlia Mas ha visitat les Terres de l'Ebre per explicar com s'han desplegat el Fons Next Generation fins ara i donar el detall dels projectes. Des de l'Ajuntament d'Amposta, una de les corporacions ebrenques més beneficades per aquests recursos europeus, Mas ha destacat que un 40% dels fons han anat al teixit productiu, un 40% a corporacions locals i la resta a particulars, centres de recerca i altres entitats.

Les empreses que rebran més finançament a les Terres de l'Ebre són Enervent, amb 9,9 milions d'euros per a la renovació del parc eòlic Colladetes del Perelló (Baix Ebre), Celulosa de Levante de Tortosa que destinarà 2,8 milions d'euros a la reducció del consum de matèries primeres verges, la UTE EDAR Tivissa que rebrà 3,7 milions d'euros per construir la nova depuradora al municipi de la Ribera d'Ebre o el Grup Hife, empresa de transport per carretera, que també ha rebut 1,4 milions d'euros dels Next Generation. Mas també ha volgut fer una visita, «per la mida de l'empresa», a Mistral Bonsai, a Camarles (Baix Ebre), que ha aconseguit un ajut de 250.000 euros per a un projecte de bioseguretat.

Fiscalització en un web

El Departament d'Economia i Hisenda ha posat en marxa un web interactiu on es visualitza i es distribueix sobre el mapa «fins a l'últim euro» de Next Generation obtingut. «La Unió Europea ens ha posat com exemple per permetre la fiscalització d'aquests fons per part de la ciutadania», ha remarcat la consellera. Aquesta eina s'anirà actualitzant perquè, tot i que el programa d'ajuts europeus «ha superat l'equador», encara queden convocatòries de la Generalitat obertes i sobretot molts fons estatals pendents de distribuir.

1.800 MEUR més de l'Estat

La consellera Mas ha assenyalat que molts dels PERTE (Projectes Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) amb què el govern espanyol distribueix els Next Generation, estan quedant deserts (un 70% aproximadament. Això passa, ha dit perquè possiblement «són convocatòries molt homogènies per a tot el territori espanyol, que no s'adeqüen a la realitat ni als projectes de cada empresa».

La Generalitat està treballant amb el País Basc, Navarra i altres territoris, per reclamar que aquests romanents, «convocatòries ingents de recursos» i que es distribueixin a les comunitats autònomes. Economia i Hisenda calcula que Catalunya podria repartir uns 1.800 milions d'euros més, «en un parell o tres de convocatòries» per a la indústria. De fet, les empreses catalanes ja han obtingut un 22% de mitjana dels fons de les convocatòries estatals, però Mas les ha animat a continuar participant i ha ofert el suport de la Generalitat per «guiar-les» i trobar «la convocatòria més convenient» per a cadascuna.

«Tot i que no és una xifra molt diferent al pes econòmic i poblacions de les Terres de l'Ebre», els 80 milions d'euros que ha captat el territori representa una xifra per càpita «força superior» a la mitjana catalana pel que fa a les subvencions i concessions directes que ha repartit la Generalitat. En canvi, la xifra per càpita se situa per sota de la mitjana catalana en les convocatòries estatals i la consellera Mas ha insistit als empresaris i les entitats de l'Ebre que també participin en els convocatòries de l'Estat.

Deltebre i Amposta, els ajuntaments més finançats

Els dos ajuntaments que més recursos rebran dels Next Generation són Deltebre, amb 5,5 milions d'euros, i Amposta, amb 4,4 milions d'euros, de moment. Els diners captats a la capital de Montsià es destinaran a la rehabilitació sostenible del conjunt patrimonial de les Cases del Castell, a l'ampliació i reforma de la biblioteca comarcal Sebastià Joan Arbó, i a instal·lar una caldera de biomassa per als equipaments esportius, o el nou vaixell elèctric turístic o la transformació digital del consistori

L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que, «per a Amposta és una xifra molt important» de recursos, «alineada amb les objectius treballats els darrers anys a la ciutat», com «la millora d'edificis, del turisme i la sostenibilitat». «Han estat una oportunitat per a un govern que tenia molts projectes preparats i per als quals hem aconseguit finançament extra», ha insistit l'alcalde. Tomàs ha avançat que també es treballa per aconseguir 500.000 euros dels Next Generation per a construir una tercera llar d'infants municipal a Amposta així com molts altres projectes que estan pendents per als quals els fons europeus «son una oportunitat».

A Deltebre, els recursos aconseguits es destinaran al centre de desenvolupament artístic juvenil i a construir el passeig del Carrilet per a vianants i bicicletes, i també per a la restauració ambiental u paisatgística del front urbà i la rehabilitació d'edificis públics que puguin tenir «nous usos».

Et pot interessar