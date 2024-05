L'aigua serà protagonista de la majoria de films del mónFILMAT 2024

El segon cap de setmana de juny, Lo Pati - Centre d'Art de les Terres de l'Ebre acollirà la novena edició de mónFILMAT, Festival Internacional de Cinema i Paisatge. A més del paisatge, enguany l'aigua també és protagonista i apareix «de forma transversal» en bona part de les produccions, tretze llargmetratges i vint-i-quatre curtmetratges.

El festival convidat és l'International Ocean Film Tour, esdeveniment amb 18 anys d'història i presència en una vintena de països del món, que «fomenta la protecció, defensa i conservació dels oceans» amb documentals divulgatius i activitats complementàries. Els espais de projecció seran Lo Pati, el FabLab Terres de l'Ebre i la Lira Ampostina, a Amposta, i la plaça Sant Pere de les Cases d'Alcanar.

El festival se celebrarà del 13 al 16 de juny. Les sessions començaran dijous, però la inauguració oficial es farà divendres a la nit amb la projecció de Solo arrojaron, el debut a la direcció del cineasta Adrià Pagès. Es tracta d'un film «delicat i íntim», «una crònica generacional» humorística amb el delta del Llobregat de teló. Pagès participarà en la sessió juntament amb Pepa Català, directora art, i els actors Davy Lyons i Paola Licari.

A mónFILMAT 2024 també es podrà veure «l'arriscada, neuronal i surrealista» Tierra de nuestras madres de la directora Liz Lobato. La pel·lícula és «un cant al surrealisme manxec i a la resistència», filmada en blanc i negre, narrada per una cabra. Els seus paisatges són les viles despoblades i assetjades pels interessos mercantilistes.

Un altre dels plats forts és la producció francesa Disco Boy, debut en el llargmetratge de Giacomo Abbruzzese. L'obra és «una aproximació al fenomen de la migració», a banda i banda d'Europa en un film «enèrgic i amb nervi, un so espectacular i una fotografia brillant». Tancarà el festival de cinema i paisatge Al otro lado de la niebla, una pel·lícula 3D, la primera d'aquest format de mómFILMAT. Es tracta del documental del director de referència de l'Equador, Sebastián Cordero, i narra la història del primer equatorià que va arribar a l'Everest.

Els oceans a les Cases

El nou espai de projecció de les Cases d'Alcanar acollirà les projeccions vinculades a l'International Ocean Film Tour. S'hi podran veure tres curtmetratges. Són Havana libre de Corey McLean, The return to Antartica de Robbie Newby, i Older tha trees de Pippa Ehrlich. La resta de curtmetratges es podran veure al FabLab Terres de l'Ebre, una quinzena d'obres que comptaran durant la projecció amb la presència d'alguns dels seus directors, entre els quals hi ha joves talents del territori.

Cinema familiar

Per als més petits, mónFILMAT ha organitzat una sessió per a escoles amb la pel·lícula d'animació Nina i el secret de l'eriçó, una història de detectius «trepidant, plena de reptes i farcida de valors», i una sessió infantil oberta a tota la ciutadania amb Sirocco i el Regne dels Vents, guanyadora del Premi del Públic en el prestigiós Festival de Cinema d'Animació d'Annecy 2023.

