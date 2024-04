El DeltaChamber Music Festival tindrà deu poblacions ebrenques d'escenari

El DeltaChamber Music Festival, festival internacional de música de cambra a les Terres de l'Ebre, torna a abraçar les quatre comarques i farà parada a deu municipis, un nou creixement i rècord d'escenaris en aquesta aposta per estendre el festival per tot el territori.

Els concerts irrepetibles amb els millors músics de cambra del món es programaran a Amposta, la seu on s'ha gestat i ha crescut el festival, Tortosa, la Sénia, Deltebre, Flix, Roquetes, Alcanar, la Ràpita, Horta de Sant Joan i Móra d'Ebre.

La novena edició es farà del 21 de juliol al 4 d'agost. El lema enguany és Mosaic, i es descobriran els més grans compositors de la història de la música a través d'un trencadís de danses d'origen multicultural «mai vist abans».

La jove artesana ebrenca Núria Romeu Caudet és l'encarregada d'elaborar «el mosaic» que serà la imatge gràfica d'aquesta nova edició del DeltaChamber Music Festival. Les Terres de l'Ebre es converteixen durant dues setmanes en «la capital» mundial de la música de cambra i acullen un «esdeveniment únic» que és també residència artística musical «excepcional».

Els millors músics de cambra del món es concentren a l'Ebre. Enguany hi haurà una desena d'excel·lents instrumentistes de trajectòria internacional, dos joves músics escollits amb el programa Young Talent, així com els quatre membres del Programa Academy. També hi participaran sis joves músics que van ser guanyadors de l'audició de l'any passat.

Arquitectura i art efímer

També es manté la col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Demarcació de l'Ebre i es confirma una nova edició del Concurs d'Arquitectura Efímera, amb el qual es promouen intervencions efímeres que vesteixen els escenaris dels concerts a Amposta.

Com a novetat, s'ha iniciat una col·laboració amb el festival A Cel Obert de Tortosa. El projecte guanyador del Concurs d'Arquitectura Efímera 2024 formarà part d'aquest festival d'art als patis de la capital ebrenca i el DeltaChmaber hi oferirà petits concerts. Una de les intervencions de la passada edició del festival tortosí s'instal·larà en un dels concerts del festival de música de cambra.

