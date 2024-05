El festival Eufònic suma una vintena d'artistes en una programació repartida per les comarques ebrenques

El festival Eufònic suma 24 nous artistes a la programació de la 13a edició, que es reparteix en dotze municipis de les quatre comarques ebrenques. Entre les propostes destaca l'espectacle musical Under the sun de Maya Shenfeld i Pedro Maia i Spell de Roc Jiménez i Serafín Álvarez.

El so tradicional i el contemporani es fusionaran en un programa que s'avança en el calendari i se celebrarà entre el 4 i el 14 de juliol. El certamen incorpora Eufònic Terra, que vincula la clementina i l'oli de les Terres de l'Ebre amb propostes musicals, de la mà de la contrabaixista Magalí Datzira, les compositores Aida Oset i Mar Pujol i el creador Albert Barqué-Duran. Els primers abonaments a preu reduït s'han posat a la venda aquest dijous.

El festival d'arts sonores, visuals i digitals-performatives Eufònic es repartirà per trenta espais de les Terres de l'Ebre, on es podran veure propostes com el directe de música electrònica paisatgística de l'artista francesa Odali al Casal d'Amposta, els projectes electrònics amb tocs orquestrals de Tatsumi & Masako i del pianista Aluet al Casino Recreatiu d'Amposta, així com el trio de cordes Ensemble Vidal.

La programació de nit per aquesta edició sonaran a ritme de pop-punk electrònic de l'artista Infanta, però també es podran veure actuacions de synth-pop de Xenia o la fusió entre música urbana actual amb gèneres com el House, drum and bass i UK Garage que oferirà el duet Balma.

Per aquesta ocasió, l'organització també ha programat accions on es vincula l'art, la memòria i el territori, amb propostes com el passeig crític amb l'escriptor Gabi Martínez, autor del llibre Delta, on es tractarà la situació del Delta i de l'illa de Buda i que acabarà amb una performance sonora del músic experimental i poeta sonor Gustavo Giménez. Durant aquesta edició, també s'oferirà el resultat de la residència artística del tecnòleg Alberto Valverde i l'artista María Castellanos, que durant tres setmanes per investigar les plantes i els límits sensorials humans.

Una de les novetats d'aquesta tretzena edició és la nova línia de programació del certamen, Eufònic Terra, que vincula l'oferta cultural a l'oli DOP Baix Ebre-Montsià i la clementina IGP, dos productes protegits a la zona i motors econòmics de les Terres de l'Ebre. Els primers abonaments del festival s'han posat a la venda a preu reduït aquest dijous.

