Aproven l'informe ambiental per millorar la carretera entre la Ràpita i Poblenou

Imatge de la carretera entre la Ràpita i Poblenou del Delta, on hi ha molts accidents.ACN

Després d'una tramitació que s'ha allargat gairebé quinze mesos, el Departament d'Acció Climàtica ha aprovat ja l'informe d'impacte ambiental per poder executar el projecte de condicionament de la carretera de la Vergonya, la T-2021, entre la Ràpita i Poblenou del Delta.

Amb el tràmit d'avaluació ambiental simplificada desencallat, la Diputació de Tarragona haurà ara d'incorporar les condicions imposades per la Generalitat a l'esborrany del projecte i aprovar-lo definitivament. L'ens provincial manté la seva previsió de dotar de pressupost l'obra per iniciar-la l'any vinent. Així ho ha reclamat la plataforma Carretera de la Vergonya. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha celebrat l'aprovació confia que la Diputació complirà els compromisos.

Escenari de nombrosos accidents, també mortals, plena de trams d'amplada reduïda on difícilment poden creuar-se dos vehicles i amb una habitual presència de bicicletes, la millora de la batejada com a Carretera de la Vergonya s'ha convertit en una reivindicació històrica dels veïns del nucli de Poblenou del Delta. No només és el principal vial que, vorejant sèquies i arrossars, els connecta a les poblacions veïnes i a les grans vies de comunicació, sinó que és una de les portes d'entrada del turisme al delta de l'Ebre, segons recorden.

Un cop l'ens provincial va assumir plenament la titularitat del vial incloent-la dins del seu Pla zonal de la xarxa local de carreteres, l'esborrany de projecte havia de passar pel sedàs del Departament d'Acció Climàtica. Segons la Generalitat, el fet que l'obra no tingui «efectes adversos significatius sobre el medi ambient» del Delta ha evitat finalment la tramitació d'una avaluació d'impacte ambiental ordinària, força més complexa que el procediment finalment adoptat i que, malgrat això, s'ha allargat pràcticament quinze mesos.

Complir les «promeses»

«Exigim que d'una vegada per totes es compleixin les promeses que s'han fet i als pressupostos del 2025 estigui la partida necessària per executar l'obra. Per això passi, els passos que s'han de fer fins llavors han de començar ja. L'informe d'impacte ambiental ha tardat moltíssim, tots els passos han tardat més dels que havien de tardar i ara demanem celeritat d'una vegada per totes», ha reclamat el portaveu de la plataforma Carretera de la Vergonya, Josep Juan.

Tot i reconèixer la lentitud en la resolució d'aquest tràmit, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, creu que la Diputació complirà els terminis anunciats recentment per la seva presidenta, Noemí Llauradó, d'iniciar les actuacions el pròxim 2025 un cop s'hagi pogut incloure enguany l'obra al programa quadriennal d'inversions i als pressupostos de l'any vinent. «Érem conscients que havien tràmits complicats a fer, com el pla zonal i el tema ambiental, i al 2015 la Diputació ja ens vam posar a tirar endavant el projecte per ara tenir-lo acabat», ha remarcat.

Durant aquest temps, ha assegurat, els ajuntaments han assumit intervencions «d'urgència» per mantenir l'actual vial. L'última, la reparació d'un pont en mal estat a la zona de la Tancada. Malgrat tot, Tomàs posa en valor que la Generalitat hagi estat «sensible» amb la tramitació. «El que és important és que un projecte de llarg recorregut, amb un pressupost de 10 milions d'euros és vegi desencallat. Tenim exemples de carreteres que l'Estat havia de fer el 2004, fa 20 anys, que encara no s'han fet. En canvi, aquesta, al 2015 ens hi vam posar i avui està una mica més a prop», ha defensat.

Amb l'informe ambiental sobre la taula, els tècnics de l'ens provincial hauran d'incorporar les condicions que imposa la Generalitat abans d'elaborar el projecte definitiu. Un document que haurà de ser sotmès a informació pública i aprovat pel ple de l'ens. A partir d'aquest punt, i un cop consignada la inversió en el pla quadriennal, fonts de l'executiu provincial subratllen que s'incorporarà la primera partida per a l'execució al pressupost de l'any vinent. El projecte s'haurà de licitar i adjudicar. La inversió total prevista és d'uns 10 milions.

Velocitat limitada a 50 km/h

Signat el 2 de maig passat pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahür, l'informe d'impacte ambiental per al projecte presentat per l'ens provincial és favorable, però amb condicions. Una de les més destacades, inclosa ja en els estudis de mobilitzat no motoritzada i d'impacte acústic inclosos en el projecte constructiu, serà la reducció de 60 a 50 km/h la reducció de la velocitat màxima del tram per reduir «el risc d'accidentalitat, el consum energètic i les emissions».

L'estudi analitza la construcció d'un carril bici al llarg del tram. En aquest sentit, imposa efectuar un seguiment de les dades de trànsit i, segons l'evolució d'ús, es prendran mesures de promoció com altres mesures de pacificació del trànsit motoritzat en les zones de conflictes. Segons la informació d'aforaments fets per la Diputació de Tarragona l'any 2019, la carretera presenta un trànsit de 965 i 691 vehicles segons el tram i, d’entre un 7,82% i un 6,44% de vehicles pesants. L'increment acumulatiu previst per enguany és de l'1,44%.

El carril bici ocuparà 1,5 metres d'amplada dels 9,5 que tindrà la via -3 metres per carril i vorals d'un metre, amb una zona de berma de 0,5-. L'estudi demana ampliar i perllongar el traçat proposat del primer tram de carril bici, fins a la intersecció amb el camí de guarda de la badia dels Alfacs i que promou Acció Climàtica. Aquesta ampliació s'haurà de fer per la banda interior per no afectar els hàbitats presents a la vora de la badia dels Alfacs.

Entre els aspectes tècnics, Acció Climàtica determina que cal assegurar el drenatge natural de les aigües dels camps agrícoles i que els vorals no es pavimentaran sinó que es faran de substrat natural. El projecte definitiu, a més, ha de preveure una àrea de servei en una zona adjacent al pont de l'Encanyissada lliure d’hàbitats naturals, el tractament cromàtic dels sistemes de contenció i seguretat de la carretera s'han d'adir a l'entorn deltaic.

També reclama «minimitzar» l'afectació a les infraestructures de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre i particulars, i es demana incloure un calendari de les obres que afecten els sistemes de reg i desguàs dels camps agrícoles, actuacions que han d'autoritzar els Regants.

La infraestructura, a més, haurà de garantir «la permeabilitat faunística», per facilitar el pas de petits mamífers, rèptils i amfibis, i caldrà una prospecció prèvia a les obres, a les vores de la zona de la llacuna de l'Encanyissada, per identificar si hi ha Limonium densissimum, espècie protegida, així com extremar les precaucions durant el període de nidificació de les aus, l'1 de març al 15 d'agost.

Et pot interessar: