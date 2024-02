La Plataforma de la Carretera de la Vergonya exigeix celeritat a les administracions

La Plataforma Carretera de la Vergonya ha exigit «celeritat» a les diferents administracions perquè es desbloquegi la tramitació i s'iniciïn les obres de forma imminent. Després que la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, expliqués que el tràmit d'avaluació ambiental per part de la Generalitat, que se sol allargar vuit mesos, segueix encallat més d'un any després del seu inici, el portaveu de l'entitat, Josep Juan, s'ha preguntat «per què tots els tràmits» relacionats amb aquest projecte «sempre s'endarrereixen».

«Porten 20 anys prometent el projecte i cadascun dels tràmits s'endarrereix. Per què? Si el volen fer, que es posin les piles d'una vegada. Molta gent té por d'anar-hi i no vol conduir de nit», ha recordat. Juan ha demanat la intervenció del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre així com del director territorial del Departament d'Acció Climàtica i el govern de l'Ajuntament d'Amposta, «tots són del mateix partit» -ERC-.

«Si no tiren endavant els tràmits d'una vegada no estaran els diners al pressupost del 2025 ni a cap pressupost. Canviaran els governs i els següents faran el que els donarà la gana. S'havia de fer l'anell viari del Delta, el pont del Passador i la carretera de la Vergonya no s'ha fet mai», ha tancat. El 17 de gener passat, un veí de Poblenou del Delta va morir en un nou accident en aquest vial. La Plataforma recorda que es tracta d'una carretera de gran importància per als veïns del Delta comunicant el Poblenou amb la Ràpita, l'IRTA, explotacions aqüícoles, llacunes del Delta i equipaments turístics.