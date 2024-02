Les obres de la carretera de la Vergonya no començaran, com a mínim, fins a mitjan 2025

Imatge del punt on es va produir un accident, a la carretera entre la Ràpita i Poblenou del Delta, aquest dimecres.ACN

Les obres de la carretera que connecta Poblenou de Delta amb la Ràpita, coneguda com la carretera de la Vergonya, no s'iniciaran, com a mínim, fins a mitjan 2025. Així, ho ha confirmat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemi Llauradó, aquest dijous a Tortosa.

La responsable ha defensat que des de l'ens s'han fet amb celeritat tots els tràmits necessaris per millorar aquesta via. Ara, resten a l'espera que el Govern emeti l'informe ambiental després de l'aprovació del pla zonal. Llauradó ha assegurat que l'actuació s'inclourà en el pla quadriennal i que es pressupostarà una partida en els comptes de 2025. «Som sensibles a aquesta necessitat i conscients de l'accidentalitat, tothom està remant en aquest sentit», ha expressat.