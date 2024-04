Un ciutadà denuncia l'alcalde de La Ràpita, Javier Reverté, per amenaces

Un ciutadà de la Ràpita ha denunciat l'alcalde del municipi, Javier Reverté, per amenaces, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a l'ACN. La denúncia es va interposar el passat dia 15 d'abril a la comissaria de Tortosa i la instrucció ja s'ha derivat als jutjats de Tortosa, però probablement s'inhibirà als d'Amposta perquè és l'àmbit judicial del lloc on es van produir els fets.

També els regidors del grup municipal d'ERC estudien emprendre accions legals contra Reverté per «les greus amenaces i atacs personals» rebuts durant el ple de divendres passat. Els republicans asseguren que «l'actitud de l'alcalde va ser totalment inacceptable», i que van abandonar el plenari per la manca de «garanties de seguretat i de respecte».

Els regidors d'ERC a la Ràpita «exigeixen una rectificació immediata per part de l'alcalde i una disculpa pública per les seves accions». També han assenyalat que mantenen el seu «compromís ferm amb la defensa dels valors democràtics i la convivència pacífica» i avisen que no acceptaran «més faltes de respecte» i que emprendran les accions que «siguin oportunes».

De fet, els edils d'ERC afirmen que no es tracta d'un fet puntual, sinó que la situació es repeteix des de l'inici del mandat. Per això, avisen que a partir d'ara, abandonaran el plenari cada vegada que es produeixin «amenaces i atacs personals».

