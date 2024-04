Adjudicades per 931.000 euros les obres de rehabilitació de les cases del castell d'Amposta

Vista de les tres cases del Castell d'Amposta que es rehabilitaran per crear un centre de serveis turístics, amb la biblioteca al fons.ACN

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Amposta ha adjudicat a l'empresa local Adolfo Constructors la rehabilitació de les cases del castell per 931.207,83 euros -IVA inclòs-. El projecte preveu recuperar aquest complex arquitectònic per ubicar-hi l’oficina de Turisme, la seu de Cultura i Festes de l’Ajuntament, un bar-restaurant i serveis cicloturistes.

La rehabilitació, segons el govern municipal, ha de compaginar la preservació i posada en valor de les tres cases amb les restes medievals existents sota l'immoble que hi ha més a l'est. Justament en aquesta casa es preveu ubicar l’oficina de turisme, deixant visibles les restes en un espai diàfan museïtzat i amb accés a la celòquia i els espais exteriors adjacents.

D'altra banda, el vestíbul de la casa central mantindrà l’ambient de les construccions originals. Serà el punt de connexió entre àmbits i donarà accés directe a la cafeteria i als serveis destinats l’activitat cicloturística, situats a la casa més propera a la Biblioteca. Aquest immoble albergarà la cafeteria i restaurant, amb una terrassa sobre el riu.

La rehabilitació preveu, a més, criteris de restauració de tots aquells elements que sigui possible mantenir. La rehabilitació està inclosa dins del projecte Pla de sostenibilitat turística d'Amposta finançat per fons europeus Next Generation dels Plans de Sostenibilitat turística en destí.

