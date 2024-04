Tornen a denunciar un taller mecànic clandestí a Amposta

El SEPRONA de la Guàrdia Civil va localitzar a Amposta una nau industrial que s'utilitzava com a taller clandestí dedicat al manteniment i reparació de vehicles de motor.

Els agents van comprovar que el responsable del taller no disposava de llicència d'activitat i no es trobava inscrit com a empresa davant la Seguretat Social, mancant dels requisits establerts per l'Administració.

A l'interior de la nau, van trobar diversos vehicles de motor que estaven sent reparats, així com maquinària industrial, recanvis i eines relacionades amb l'activitat citada. Per tot el local, es van trobar pneumàtics usats, bateries i peces d'altres vehicles, a més de restes d'oli usat i motors en desús.

Gran part dels residus trobats tenien la qualificació de perillosos; els mateixos estan subjectes a les obligacions establertes per als residus perillosos i contaminats, havent de rebre un tractament específic quant al seu emmagatzematge i amb obligació de retirada per un gestor autoritzat, pel seu alt grau de contaminació per al medi ambient.

Arran de la inspecció, es van estendre diferents actes de denúncia per infraccions administratives relacionades amb residus, seguretat industrial i documentació necessària per a desenvolupar aquest tipus d'activitats, així com per infraccions de caràcter tributari i obligacions fiscals derivades de la seguretat social.

Així mateix, durant la inspecció van trobar una persona treballant en el taller d'origen estranger, que mancava de documentació per a la seva legal estada en el territori i sense contracte de treball.

Es dona la circumstància, que aquest mateix taller ja havia estat denunciat per exercir activitat de taller sense autorització, l'any passat.

Totes les denúncies van ser remeses a les autoritats competents en cadascuna de les matèries, com ara l'Ajuntament d'Amposta, Departament de la Vicepresidència i de Politiques Digitals i Territori i Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

