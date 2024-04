El ple d'Amposta aprovarà una modificació pressupostària d'1,3 MEUR per pagar factures de l'any passat

El ple ordinari de l'Ajuntament d'Amposta d'aquest dilluns al vespre debatrà l'aprovació d'una modificació pressupostària d'1,3 milions d'euros, principalment destinats al pagament de factures que s'han incorporat de l'any passat.

Segons ha explicat l'alcalde, Adam Tomàs, un paquet de més d'un milió d'euros servirà per complementar partides del servei d'atenció domiciliària, festes, cultura o via pública amb càrrec al romanent de tresoreria de 2,2 milions d'euros acumulat. Paral·lelament, una part menor de la modificació permetrà aportar 35.000 euros per a la reforma del mercat municipal, amb fons Next Generation, que s'hauria vist encarida per la pujada de costos fruit de la inflació.

