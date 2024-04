La Cambra Arrossera d'Amposta activa de nou la sirena mentre es resol la investigació judicial

El consell rector de la Cambra Arrossera del Montsià va decidir aquest dilluns activar de nou la sirena horària a les instal·lacions d'Amposta que un veí ha denunciat penalment als jutjats per generar-li, suposadament, molèsties.

El president de l'entitat, Àlex Morales, ha explicat que han pres la decisió després que l'Ajuntament els hagi confirmat, d'acord amb l'informe de l'enginyer municipal, que l'avís acústic centenari no infringeix cap normativa i arran també de totes les mostres de suport veïnal rebudes. «Hem decidit que, fins que no hi hagi cap resolució judicial, la sirena tornarà a sonar quatre cops al dia», ha assegurat.