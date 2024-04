La CUP demana «coherència» a ERC i Junts: «No pot ser que aquí diguin una cosa i allà el contrari»

La CUP ha aprofitat l'acte d'aquest dissabte a Amposta per carregar contra els «grans partits» i reivindicar-se com la «millor garantia» per «deixar de supeditar-se als imperatius» de Madrid. «No els hi permetrem continuar gestionant el territori al servei d'uns pocs», ha dit la cap de llista dels anticapitalistes, Laia Estrada.

En aquesta línia, ha demanat «coherència» a ERC i Junts, a qui ha acusat de defensar una cosa a comarques i una altra a Barcelona. «No pot ser que aquí diguin una cosa i allà el contrari», ha dit des del casal municipal de la capital del Montsià. Estrada també ha carregat contra el PSC. «No esperem res de Salvador Illa», ha etzibat.

La CUP ha dedicat bona part de l'acte d'Amposta a carregar contra els macroprojectes, especialment el Hard Rock, i parlar de la transició ecològica. Els candidats dels anticapitalistes per Tarragona Sergi Saladie i Ortèsia Cabrera han lamentat que les Terres de l'Ebre hagin acabat sent un «abocador» i han cridat al vot el 12-M per tal de tenir una «representació forta» al Parlament i revertir «aquestes polítiques nefastes».

Critiques cap al PSC, ERC i Junts

Estrada ha defensat que tots aquests macroprojectes són conseqüència de «decisions polítiques» i, en aquesta línia, ha assenyalat el PSC, Junts i ERC.

La cap de llista de la CUP ha criticat que el líder dels socialistes, Salvador Illa, vulgui recuperar «l'Estatut mutilat del 2006». «Volen retornar al pujolisme, quan es repartien el pastís entre el PSOE i els convergents», ha apuntat. «No li permetrem que robi aigua per portar-la als seus amiguets hotelers de Barcelona», ha agregat.

A Junts, Estrada ha opinat que estan seguint «el camí de la convergència de tota la vida, però onejant l'estelada». I assenyalant a ERC, ha lamentat que Aragonès hagi acabat la legislatura «fent el mateix que la sociovergència de tota la vida». «Som aquí per recuperar una agenda social i nacional pròpia, no hem d'esperar a què ens donin permís des del govern espanyol», ha etzibat .

Després de tot, els anticapitalistes s'han reivindicat com «la garantia per recuperar la sobirania al Parlament i impulsar la independència». «A nosaltres no ens poden acusar, diem el mateix aquí i on faci falta» ha sentenciat Estrada.

