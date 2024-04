La CUP retreu a ERC que pactés amb PSC, Junts i Comuns un «retrocés històric en matèria de llengua a l'escola»

La cap de llista de la CUP a les eleccions del 12 de maig, Laia Estrada, ha retret a ERC que pactés amb PSC, Junts i Comuns un «retrocés històric en matèria de llengua a l'escola». En una atenció a mitjans a Tarragona, Estrada els ha criticat per haver introduït la vehicularitat del castellà a les aules en l'anterior legislatura.

També ha acusat el PSC d'haver adoptat la política de Ciutadans amb la proposta de trilingüisme, la qual considera que facilita «l'ofensiva contra el català». En aquest context, la líder anticapitalista ha reclamat una estratègia conjunta per fer front a la «causa general» contra el català, així com una conselleria de Llengua amb recursos i capacitat d'incidència en tots els àmbits i no només l'educatiu.

En una parada a tocar del balcó del Mediterrani de Tarragona, els anticapitalistes han fet una atenció als mitjans aquest diumenge on han posat al centre el debat sobre el català a les aules. La cap de llista de la CUP, Laia Estrada, ha reivindicat el model d'immersió lingüística a l'escola com una «eina de cohesió social», a la vegada que s'ha oposat al model de trilingüisme.

«El que no podem fer és ni acatar sentències que van en contra del català ni tampoc acceptar altres propostes que també són pistes d'aterratge per aquesta ofensiva contra la nostra llengua al sistema educatiu», ha asseverat.

Pel que fa al context de sequera, el número dos de la llista de la CUP, Eloi Redón, ha criticat el decret aprovat pel Govern aquesta setmana per promoure «la privatització» de l'aigua. «Tindrem la paradoxa que en alguns municipis turístics, mentre alguns hotels podran omplir les piscines i oferir als turistes tota l'aigua que necessitin, just al costat, sectors com la pagesia estaran patint restriccions molt fortes durant aquest estiu», ha indicat.

