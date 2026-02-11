Diari Més

Un jutjat obre diligències per la destrucció de la imatge de Verge de la Cinta a Roquetes

La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha interposat una denúncia per discriminació religiosa i delicte d'odi

Imatge de la Mare de Déu de la Cinta destrossada.

Imatge de la Mare de Déu de la Cinta destrossada.Ajuntament Roquetes

EfeAgència de notícies

El jutjat de Tortosa ha obert diligències per la destrucció de la imatge de la Mare de Déu de la Cinta al Mont Caro, a Roquetes (Baix Ebre), després de la denúncia per discriminació religiosa i delicte d'odi interposada per la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians.

Segons l'organització de juristes, l'escultura mariana, tallada en pedra i col·locada el 1956 per la secció Tortosina de la Unió Excursionista de Catalunya, va ser «arrencada de la seva fornícula, decapitada i fragmentada, quedant el pedestal destruït i el lloc completament buit». La imatge va ser trobada en aquestes condicions el passat 27 d'octubre.

En la seva denúncia, Advocats Cristians acusa els responsables dels delictes de danys agreujats per discriminació religiosa i delicte d'odi, en considerar que no es tracta d'un acte vandàlic aleatori, sinó d'una destrucció sistemàtica dirigida contra una imatge sagrada cristiana.

A més, ha sol·licitat diligències d'investigació, així com la petició d'enregistraments de videovigilància existents a la zona, «ja que la fornícula es troba pròxima a antenes de comunicació que disposen de sistemes de seguretat».

«Els símbols cristians formen part del patrimoni cultural i religiós del nostre país. La justícia i les institucions han de protegir aquest patrimoni davant els incessants atacs de cristianofòbia que pateixen els espanyols», opina la presidenta d'Advocats Cristians, Polonia Castellanos.

