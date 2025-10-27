Successos
Acte vandàlic: destrossen la Mare de Déu de la Cinta del MontCaro
S'ha obert una investigació i s’analitzarà el contingut de les càmeres de seguretat del recinte
Indignació a les Terres de l'Ebre. Un usuari ha mostrat a les xarxes socials com la imatge de la Mare de Déu de la Cinta situada al cim de MontCaro ha aparegut destrossada.
L'Ajuntament de Roquetes ha denuncia públicament l’acte vandàlic i ha comunicat els fets a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu s'ha obert una investigació i s’analitzarà el contingut de les càmeres de seguretat del recinte per identificar els autors de les destrosses.
Des del consistori del Baix Ebre demanen la col·laboració ciutadana per identificar l’autor o els autors dels fets, en cas de tenir informació.