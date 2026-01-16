La planta única al món que només creix a les muntanyes de Tarragona

VIRAL
Els investigadors confirmen que aquesta espècie només creix a les muntanyes de Tarragona
En els pendents rocosos del massís del Port, entre Alfara de Carles i Roquetes, s’ha descobert una planta que només hi ha en aquesta zona de Tarragona: la Sideritis royoi, una espècie de menta de muntanya única al món. La troballa ha estat validada per la Sociedad Botánica Española (SEBOT), que destaca la importància d’identificar noves espècies per conservar la biodiversitat.
La descripció formal de Sideritis royoi també es va publicar recentment a la revista científica internacional Taxonomy, on es confirma que es tracta d’una espècie diferent després de dècades de confusió amb altres Sideritis similars. Només es coneixen menys de cent individus, tots adaptats a altituds compreses entre 1.080 i 1.325 metres, en zones d’alta muntanya dels Ports.
Aquesta planta es distingeix per característiques morfològiques úniques, com les seves fulles superiors subespinescents i la inflorescència extremadament compacta, trets que la separen clarament dels seus parents propers. El nom “royoi” ret homenatge al botànic Ferran Royo Pla, mort el 2016, la tasca del qual va ser clau per a l’estudi de la flora de la regió.
El descobriment s’emmarca en un context més ampli, ja que durant 2024 i 2025, la SEBOT ha descrit 80 espècies noves per a la ciència, que inclouen plantes amb flors, falgueres i molses. Aquestes troballes destaquen la intensa activitat investigadora dels botànics espanyols i la rellevància internacional de la seva feina en conservació i taxonomia.
Els especialistes assenyalen que documentar espècies endèmiques com Sideritis royoi és crucial per dissenyar estratègies de conservació davant el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Cada nova espècie identificada permet conèixer millor els ecosistemes locals i els recursos genètics, assegurant que no desapareguin abans de ser reconegudes.
La troballa de Sideritis royoi confirma la riquesa botànica de Tarragona i la singularitat dels Ports, un entorn on les condicions d’alta muntanya han permès l’evolució d’espècies que no es troben en cap altre lloc del planeta. Per a la comunitat científica i la societat, aquest descobriment reforça la necessitat de protegir aquests espais únics, on la vida vegetal continua sorprenent amb secrets que només la investigació meticulosa pot revelar.