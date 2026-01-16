VIRAL
El poble de Tarragona on es fa la millor mel del món
Una apicultura familiar ha aconseguit situar les seves mels entre les millors del món després d’anys de dedicació
El Perelló, al Baix Ebre, s’ha convertit en l’epicentre de l’apicultura ecològica internacional gràcies a l’empresa familiar Mel Muria, que recentment ha rebut dues medalles d’or i una de plata a la XVIII edició del Premi Internacional BIOLMIEL, un dels certàmens més prestigiosos dedicats a la mel orgànica.
El concurs, celebrat a la localitat italiana de Bari, avalua cada any les millors mels ecològiques del món a través d’un rigorós procés que combina anàlisis fisicoquímiques en laboratoris especialitzats i tastos organolèptics supervisats per un jurat internacional d’experts. Enguany van participar 63 apicultors de nou països, presentant un total de 228 mostres entre mels monoflorals i poliflorals.
Les mels premiades de Mel Muria van ser la seva biomel d’alta muntanya i la de farigola, que es van emportar l’or, mentre que la biomel de taronger va obtenir la plata. Aquestes distincions confirmen el nivell d’excel·lència que ha assolit l’empresa a nivell mundial i consoliden la seva reputació com a referent en apicultura ecològica.
Rafel Muria, representant de la cinquena generació de la família al capdavant del negoci, assegura que aquests reconeixements són “un orgull enorme i un premi a la feina de diverses generacions”. Destaca que apostar per l’apicultura sostenible, respectuosa amb les abelles i el territori, és la clau per mantenir la qualitat i singularitat dels seus productes.
A més dels guardons, l’empresa ressalta la tasca del seu equip, que comparteix els valors de la companyia i contribueix a que cada mel tingui una personalitat única. La combinació de tradició, innovació i respecte pel medi ambient fa que la producció de Mel Muria destaqui entre les millors del món.
Amb aquest nou èxit internacional, Mel Muria reforça la seva posició com a líder en mel ecològica tant a Espanya com l’estranger, situant al Perelló al mapa global de l’apicultura d’alta qualitat i consolidant el seu llegat familiar iniciat el 1810.