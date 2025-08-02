Demografia
Aquest municipi de Tarragona serà el més envellit de Catalunya d’aquí a 10 anys: més del 30% tindrà 65 o més anys
Son projeccions demogràfiques publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya
L’Ametlla de Mar es convertirà el 2034 en el municipi català de més de 5.000 habitants amb la població més envellida, segons les últimes projeccions demogràfiques publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Si es compleixen les previsions, un 31,9% dels seus residents tindran 65 anys o més d’aquí a deu anys.
Aquest percentatge situa el municipi ebrenc al capdavant del rànquing de municipis catalans amb major proporció de població gran. Actualment, L’Ametlla de Mar compta amb 7.347 habitants (xifres del 2024), però es preveu que el 2034 en tindrà 7.715, un augment moderat del 5% (368 persones més). Tot i aquest creixement, l’envelliment demogràfic serà notable: només el 9,4% de la població tindrà entre 0 i 15 anys, mentre que un 58,7% es trobarà entre els 16 i els 64 anys.
Aquesta situació no és única a les Terres de l’Ebre. En setena posició del mateix rànquing trobem la Ràpita, que el 2034 tindrà un 28,2% de la seva població amb 65 anys o més, també per sobre de la mitjana catalana.
Pel que fa al Camp de Tarragona, el primer municipi que apareix en la llista és Roda de Berà, que l’any 2034 tindrà un 27,8% de la població amb 65 anys o més. Roda de Berà experimentarà un creixement més significatiu que L’Ametlla: dels 8.027 habitants actuals, es preveu que el municipi arribi als 9.505 el 2034, amb un augment de població del 18,4%. Segons les mateixes projeccions, el 12,6% tindrà entre 0 i 15 anys, el 59,6% estarà en edat laboral (entre 16 i 64 anys), i gairebé un terç de la població ja haurà superat els 65.
Pep Santos Alasà