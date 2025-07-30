Diari Més

El poble de Tarragona que serà el que més població guanyarà de Catalunya els pròxims 10 anys

Segons les previsions de l’Idescat, dos municipis de Tarragona lideraran el creixement demogràfic al país durant la pròxima dècada, amb un augment esperonat per la migració

Imatge de la costa de Cunit.

Pep Santos Alasà

Segons les darreres previsions publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Cunit i Calafell seran els dos municipis de més de 5.000 habitants que més població guanyaran de tot Catalunya en els pròxims deu anys. Amb un augment estimat de 11.848 nous habitants fins al 2034, aquests municipis del Baix Penedès experimentaran un creixement percentual superior al 23%, xifres que els situen al capdavant de l’expansió demogràfica al territori català.

Aquest increment tan accentuat no es limita només a aquests dos municipis, sinó que reflecteix una tendència més àmplia dins del Baix Penedès, comarca que es preveu que sumi més de 30.000 nous residents en una dècada, el que representa aproximadament un terç de la seva població actual. El principal motor d’aquest creixement serà la migració, motivada per l’atractiu creixent de la zona com a perifèria residencial de Barcelona, en un context de desacceleració del creixement a la capital catalana.

Població a 1 de gener Creixement 2024–2034 Població per edats 2034 (%)
2024 2034 Absolut (%) 0 a 15 anys 16 a 64 anys (%) 65 anys o més (%)
Cunit 15.750 20.132 4.382 27,8 12,6 61,6 25,8
Calafell 31.567 39.033 7.466 23,7 12,4 62,6 25,0
Catllar, el 5.215 6.336 1.121 21,5 14,4 63,7 21,9
Mont-roig del Camp 14.185 17.082 2.897 20,4 13,1 61,6 25,3
Salou 30.442 36.563 6.121 20,1 13,1 66,6 20,3
Roda de Berà 8.027 9.505 1.478 18,4 12,6 59,6 27,8
Torredembarra 17.953 20.891 2.938 16,4 12,3 63,0 24,7
Vendrell, el 40.652 46.384 5.858 14,5 13,2 64,4 22,4
Altafulla 5.809 6.633 824 14,2 13,0 63,4 23,6
Vila-seca 21.566 24.703 3.137 14,5 13,1 65,1 21,8
Reus 109.961 122.519 12.558 11,4 13,4 64,9 21,7
Alcover 5.334 5.927 593 11,1 13,0 62,5 24,5
Constantí 6.921 7.635 714 10,3 14,0 62,4 23,6
Tarragona 141.018 154.720 13.702 9,7 13,5 64,9 21,7

Altres municipis del Camp de Tarragona, com El Catllar, Mont-roig del Camp o Salou, també registraran increments destacats de població, amb taxes de creixement superiors al 20%, una dada que només assoliran una desena de municipis a tot Catalunya. En el cas de Salou, el seu pes com a destinació turística i residencial continua sent clau.

Per contra, grans ciutats com Tarragona i Reus també veuran augmentar la seva població, però a un ritme més moderat, amb increments del 9,7% i l’11,4%, respectivament.

