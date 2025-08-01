Diari Més

Aquest serà el poble més jove del Camp de Tarragona l’any 2034: gairebé un 15% de la població tindrà 15 anys o menys

Així ho reflecteixen les darreres previsions publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 

Imatge aèria del municipi del Catllar.

Imatge aèria del municipi del Catllar.Diputació de Tarragona

El Catllar es convertirà l’any 2034 en el municipi amb la població més jove del Camp de Tarragona, segons les previsions demogràfiques publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) que analitzen l’evolució de la població per trams d’edat. Amb un 14,4% de la seva població menor de 15 anys, el municipi supera la resta de localitats en percentatge de joves,.

Aquest percentatge, combinat amb un 63,7% de població en edat activa (entre 16 i 64 anys), i només un 21,9% de majors de 65 anys, fa del Catllar un dels municipis amb una estructura demogràfica més equilibrada i jove del territori. Aquesta tendència s’atribueix a un creixement sostingut de la població, que passarà de 5.215 habitants el 2024 a 6.336 el 2034, amb un increment del 21,5%.

Població a 1 de gener Creixement 2024–2034 Població per edats 2034 (%)
2024 2034 Absolut (%) 0 a 15 anys 16 a 64 anys (%) 65 anys o més (%)
Cunit 15.750 20.132 4.382 27,8 12,6 61,6 25,8
Calafell 31.567 39.033 7.466 23,7 12,4 62,6 25,0
Catllar, el 5.215 6.336 1.121 21,5 14,4 63,7 21,9
Mont-roig del Camp 14.185 17.082 2.897 20,4 13,1 61,6 25,3
Salou 30.442 36.563 6.121 20,1 13,1 66,6 20,3
Roda de Berà 8.027 9.505 1.478 18,4 12,6 59,6 27,8
Torredembarra 17.953 20.891 2.938 16,4 12,3 63,0 24,7
Vendrell, el 40.652 46.384 5.858 14,5 13,2 64,4 22,4
Altafulla 5.809 6.633 824 14,2 13,0 63,4 23,6
Vila-seca 21.566 24.703 3.137 14,5 13,1 65,1 21,8
Reus 109.961 122.519 12.558 11,4 13,4 64,9 21,7
Alcover 5.334 5.927 593 11,1 13,0 62,5 24,5
Constantí 6.921 7.635 714 10,3 14,0 62,4 23,6
Tarragona 141.018 154.720 13.702 9,7 13,5 64,9 21,7

Altres municipis com Constantí (14,0%) o Reus (13,4%) també presenten percentatges elevats de població infantil, però no superen les xifres del Catllar. En el cas de Salou, tot i tenir el percentatge més alt de població en edat activa (66,6%), el seu pes infantil és lleugerament inferior (13,1%) i compta amb un percentatge similar de població gran (20,3%).

