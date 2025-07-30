Successos
Una soca fumejant a Xerta fa saltar totes les alarmes
Que la soca cremés dins del perímetre de l’incendi forestal de Paüls, extingit a principis de mes, ha augmentat la preocupació dels serveis d’emergència
Els Bombers de la Generalitat han intervingut aquesta tarda per extingir una soca que fumejava al terme municipal de Xerta dins del perímetre de l’incendi forestal de Paüls, extingit a principis d’aquest mes.
L’avís, rebut a les 17.04 hores, alertava d’una columna de fum a la zona. En resposta, s'ha activat un dispositiu amb 10 dotacions, incloent-hi 9 vehicles de bombers terrestres i 1 helicòpter MAER, així com equips especialitzats com el GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) i l’EPAF (Equip de Prevenció d’Actuacions Forestals).
Malgrat la magnitud del dispositiu, els Bombers han confirmat que l’incident no ha tingut una gran rellevància, i que no ja estat necessari que tots els efectius desplegats treballessin a la intervenció. La resposta tan àmplia ha estat motivada perquè la soca fumejava dins del perímetre de l’incendi forestal recent, fet que ha augmentat el nivell de preocupació i va justificar un gran desplegament preventiu.
Pep Santos Alasà