Un dron mostra la devastació del foc de Paüls fins a Xerta, Aldover, Alfara de Carles i Tivenys

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Després que els Bombers de la Generalitat hagin donat per extingit l'incendi forestal de Paüls aquest dimarts, l'ACN ha sobrevolat amb dron la zona cremada per mostrar la devastació que han deixat les flames. El foc ha afectat 3.321 hectàrees de superfície agrícola i forestal.

Va començar a Paüls, molt prop del nucli urbà, i es va desplaçar al Parc Natural dels Ports, cap a Alfara de Carles. La primera nit, empès pel vent va arribar a les portes d'Aldover i de Xerta, que ha vist cremar bona part del terme municipal. Com es veu en les imatges, el foc va saltar el riu Ebre fins a Tivenys. L'abandonament agrícola també s'intueix en les imatges perquè les poques taques verdes que es veuen són les finques en actiu que s'han salvat de les flames.

Des de la zona de Coll Ventós de Paüls, el dron de l'ACN ha capturat bona part de l'abast de l'incendi de la setmana passada al Baix Ebre. El foc es va desplaçar des del cim de la Coscollosa, davant de poble, per tota la Vall de l'Infern. És en aquesta zona on s'investiga l'inici de l'incendi, les causes del qual encara no s'han determinat.

Les imatges aèries identifiquen els pocs cultius que van poder esquivar el foc, com es veu a la plana del Cabirol, o la zona del Barranc de les Fonts. Un cop més, com va passar amb l'incendi de la Ribera d'Ebre, l'abandonament agrícola es fa evident també amb el comportament del foc, que només va respectar aquelles finques cuidades i amb activitat. Algunes apareixen com una diminuta taca verda dins d'una àrea de negror i cendres en desenes i centenars d'hectàrees cremades al seu voltant.

El dron de l'ACN ha tornat a volar des del canal Xerta-Sénia per mostrar com les flames van arrasar Roca Roja i Roca Cabrera. A més, la primera nit, amb un canvi de direcció i intensitat del vent, les flames van baixar la Vall Llarga i la Vall de Segarra a una velocitat que va arribar als set quilòmetres per hora.

La vegetació acumulada als barrancs de la Vall d'Orella, de Xiveli i dels Fornets, van dur el foc com una metxa fins a les portes de Xerta i Aldover, on es van viure els moments més complicats quan les flames entraven als pobles cap a la benzinera i les primeres cases habitades. Les imatges aèries mostren també com va cremar el Pla del Po i Pla de Matagats, una zona agrícola sobretot d'oliveres on també es pot identificar per l'abast del foc, quines són les finques que ja havien estat abandonades.

Com mostren les imatges des de l'aire, un dels punts crítics aquella nit també va es va donar quan el foc va saltar el riu Ebre, prop de Xerta, i va cremar al terme municipal de Tivenys. L'ACN, amb dron, també ha pogut captar la zona cremada quan dimarts 8 de juliol, el foc es va desplaçar cap al nord-oest, en direcció a la plana d'en Conillar i el coll del Borni i va arribar fins al Fangar. L'incendi va cremar també part de les Faixes de Paüls i es va aturar a la carretera N-230b, entre Prat de Comte i Xerta.