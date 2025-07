Micromecenatge per recuperar Xerta després del gran incendi del Baix Ebre

La matinada del 7 de juliol de 2025 quedarà gravada en la memòria col·lectiva del Baix Ebre. L'incendi de gran magnitud que va iniciar a Paüls va calcinar més de 3.000 hectàrees de massa forestal, matollar mediterrani i conreus de secà, afectant també una part del Parc Natural dels Ports. La devastació ha estat un cop molt dur per al municipi de Xerta, un dels més poblats entre els afectats, tant a nivell ambiental com emocional, però la resposta ciutadana no s’ha fet esperar.

Des del Centre Excursionista de Xerta (CCEX) s’ha impulsat una ambiciosa campanya de recuperació ambiental, paisatgística i social, amb un enfocament participatiu i una mirada a llarg termini. El projecte pretén no només restaurar el paisatge cremat, sinó també reforçar el vincle entre la comunitat i el seu entorn natural.

Un projecte de poble, per al futur

El pla contempla accions immediates com la neteja de senders i zones afectades, la reforestació amb espècies autòctones i la reparació d’infraestructures malmeses. Paral·lelament, es duran a terme activitats de voluntariat, tallers escolars i campanyes de sensibilització per implicar tota la ciutadania en el procés de reconstrucció.

Per tirar endavant aquest projecte es necessita finançament, i per això s’ha activat una campanya de donacions a través de la plataforma GoFundMe.

Per ara, la campanya ja ha recol·lectat 3.364 euros i té objectiu d'arribar als 26.000 euros.

Una crida a la solidaritat

«Estem parlant d’un projecte de vida i de futur. El foc ha fet molt de mal, però també ens ha unit. Ara toca reconstruir plegats», afirma un el CCEX. El missatge és clar: cal sumar esforços per fer que el paisatge torni a bategar.

La campanya no només apel·la als veïns de Xerta, sinó també a tothom qui estimi els Ports, el territori i la natura. El suport, ja sigui amb donacions o participant en les activitats, és essencial per revertir els efectes de l’incendi i recuperar la vida que el foc va voler arrabassar.

Pots contribuir a aquest ambiciós projecte en aquest enllaç.