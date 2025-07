Els bombers de Granollers fan un homenatge al company mort a l'incendi de Paüls

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els companys del bomber mort a l'incendi del Baix Ebre han fet un emotiu minut de silenci al parc de Bombers de Granollers, on treballava. La desena de bombers operatius aquest divendres s'han aplegat al voltant del vehicle que va fer servir Antonio Serrano per desplaçar-se per col·laborar en les tasques d'extinció a Paüls.

Els han acompanyat representants d'altres parcs de la zona, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i dels Agents Rurals, així com l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnusell. Per tancar l'acte de comiat s'ha fet sonar les sirenes del vehicle de l'homenatjat. Serrano va entrar com a Equip de Prevenció Activa Forestal (EFAP) el 2019 i feia només un mes que estava destinat a Granollers.

L'accident on va morir Antonio Serrano, de 46 anys, va tenir lloc pels volts de les dues del migdia de dijous, entre Paüls i Alfara de Carles. El bomber estava assegut en una roca de grans dimensions en una zona molt escarpada mentre esperava l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumerola. La roca, però, es va desprendre i el va fer caure per un precipici d'uns vint metres.

Serrano, segons han detallat Bombers, va iniciar la seva vinculació amb el cos l'any 2000. Aquell any va començar a col·laborar en algunes campanyes com a auxiliar forestal. Ho va fer fins al 2007 i uns anys més tard, el 2019, va entrar com a EPAF al parc de Bombers de Moià. A principis d'aquest mes de juny se'l va destinar a Granollers.

L'endemà de la seva mort, l'ambient al parc era de lògica tristesa, però des de primera hora del matí s'hi ha desenvolupat l'activitat habitual amb certa normalitat, com la revisió d'equips i vehicles. Pocs minuts després de les 12 h s'hi ha fet un minut de silenci en la seva memòria.