El bomber mort estava assegut en una roca que s'ha desprès i l'ha fet caure per un precipici de vint metres

L'agent dels Bombers que ha mort aquesta tarda en el marc de les tasques d'extinció de l'incendi de Paüls (Baix Ebre), estava assegut en una roca de grans dimensions que s'ha desprès i que l'ha fet caure per un precipici de vint metres.

Així ho ha explicat el cap d'intervenció dels Bombers, Joan Rovira, en una atenció als mitjans des de Tortosa on s'ha mostrat compungit per la notícia, que ha fet que "totes les preocupacions per l'incendi hagin passat a segon pla".

La víctima és Antonio Serrano, de 46 anys, un bomber del parc de Granollers que treballava en l'extinció en una zona escarpada. Rovira ha explicat que el bomber esperava l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumerola quan ha tingut lloc l'accident.

El cap d'intervenció dels Bombers també ha explicat que malgrat els esforços dels equips sanitaris tant del mateix cos, com del Sistema d'Emergències Mèdiques com de l'Hospital Verge de la Cinta, on ha estat traslladat, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, el cap del cos de Bombers i altres comandaments s'han desplaçat fins a l'hospital per atendre la família de la víctima, que deixa un fill de deu anys.