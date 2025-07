Commoció i dol a Tortosa per la mort d'un bomber mentre treballava a l'incendi de Paüls

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Commoció i dol a Tortosa per la mort d'un membre de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF), del parc de Granollers, mentre treballava en l'extinció de l'incendi de Paüls. A les onze del matí d'aquest divendres davant l'Ajuntament de Tortosa s'ha fet un minut de silenci, en el qual hi han participat familiars de la víctima.

Posteriorment, a les dotze, s'ha fet un altre minut de silenci al parc de Bombers, amb la presència d'una vintena de membres del cos, així com també companys de l'EPAF de l'accidentat, Agents Rurals i Mossos d'Esquadra.

Antonio Serrano, de 46 anys, també havia estat treballador del consistori i va créixer al municipi, on hi viuen familiars. L'alcalde de la ciutat, Jordi Jordan, ha indicat que són «una família molt coneguda» del barri de Ferreries. El treballador que ha perdut la vida va arribar dijous a l'incendi «amb la il·lusió de poder ajudar, perquè era un gran amant del Parc Natural dels Ports», on sovint hi anava a fer esport, ha afegit el batlle.

«Ahir estàvem relativament satisfets perquè s'estava controlant l'incendi que ens va posar en una situació límit durant els últims dies. Malauradament ahir hi va haver l'accident, estem en xoc com a ciutat», ha lamentat. Jordan ha agraït la presència dels ciutadans que s'han acostat al minut de silenci «per mostrar el suport a la família i als servidors públics que arrisquen la vida en moments tant difícils com són els incendis».

Al parc de Bombers, a les dotze del migdia han homenatjat el seu company. Els efectius del cos han encès les llums blaves de tres camions i s'han col·locat en fila per respectar el silenci. Un cop s'ha acabat, han fet un sentit aplaudiment i posteriorment han tornat a la feina.