El poble de Tarragona amb platges verges, búnquers de guerra i tonyines gegants

En ple litoral de Tarragona, on moltes localitats han cedit davant del turisme de masses, l’Ametlla de Mar conserva la seva ànima marinera i el seu paisatge gairebé intacte. Amb poc més de 7.000 habitants, aquest municipi és un tresor amagat que combina història, naturalesa i tradició pesquera sense artificis. Passejar pels seus carrers blancs o apropar-se al port encara ple de vaixells artesanals és submergir-se en una versió autèntica del Mediterrani.

Un dels grans reclams d’aquest enclavament costaner són les seves platges salvatges i cales amagades, moltes d’elles accessibles només a peu. Més d’una trentena de racons banyats per aigües cristal·lines es reparteixen al llarg de la seva costa, on encara és possible estendre la tovallola sense sorolls, sense para-sols alineats i sense massificacions. Espais com Cala Vidre, Cala Forn o la recòndita Cala Sant Jordi ofereixen una experiència natural que en altres zones costaneres de Catalunya ja és gairebé impossible trobar.

Però el mar aquí no només és gaudi visual. També és part de la identitat i del motor econòmic local, gràcies a un peculiar protagonista: la tonyina vermella gegant. Aquesta espècie, que pot superar els dos metres de longitud, és el centre d’un turisme sostenible impulsat per l’empresa Balfegó. A més de degustar-lo en restaurants del port, els visitants poden embarcar-se per veure com s’alimenten aquests impressionants peixos en alta mar, una experiència que barreja divulgació marina amb gastronomia de primer nivell.

L’Ametlla de Mar també guarda un important llegat històric. Disseminats pel seu litoral es troben búnquers de la Guerra Civil, construïts com a defensa davant de possibles atacs marítims. Avui formen part d’una ruta patrimonial que permet comprendre el valor estratègic d’aquesta zona durant el conflicte. Són vestigis silenciosos d’un passat recent, integrats al paisatge, i perfectes per a aquells que busquen alguna cosa més que sol i platja.

A pocs passos del mar també s’alça el castell templer de Sant Jordi d’Alfama, que, juntament amb la cala del mateix nom, ofereix un dels paisatges més emblemàtics de la zona. El sender GR-92 voreja aquesta costa privilegiada i permet descobrir aquests i altres enclavaments naturals i històrics, ideals tant per a senderistes com per a fotògrafs a la recerca de llum mediterrània sense filtres.

En definitiva, l’Ametlla de Mar no és només un poble bonic, és una experiència completa. Un lloc on el turisme encara té sabor local, on la memòria històrica conviu amb la naturalesa intacta i on es pot assaborir el mar en totes les seves formes: des d’una cala solitària, entre murs de pedra amb història o en un plat de tonyina acabada de preparar.