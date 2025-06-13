Societat
Ni Reus ni Valls: aquest és el poble més gran de Tarragona
Aquest municipi no només destaca per la seva mida, sinó també per la seva importància històrica i cultural
Encara que moltes vegades s’associen els pobles més coneguts de la província de Tarragona amb la seva extensió i rellevància, n’hi ha un que destaca per sobre de tots quant a superfície. Es tracta de Tortosa que, amb una extensió de 219,13 quilòmetres quadrats, és la localitat més gran de la província.
Ubicada al cor de les Terres de l’Ebre, Tortosa no només destaca per la seva mida, sinó també per la seva importància històrica i cultural. És la capital de la comarca del Baix Ebre i un referent en els àmbits agrícola, comercial i industrial. En el seu territori es poden trobar monuments que manifesten el seu ric passat, com el majestuós castell de la Suda, la imponent catedral de Santa María i altres edificis modernistes.
A més, la seva Festa del Renaixement, celebrada cada juliol, rememora la seva esplendor al segle XVI, sent declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. El riu Ebre, que travessa Tortosa, li aporta un valor paisatgístic inigualable, oferint vistes panoràmiques des dels seus ponts i passejos. La ciutat està envoltada pels parcs naturals del Delta de l’Ebre i Els Ports, i forma part de les Terres de l’Ebre, una zona declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO.
Si ens fixem en la llista completa dels municipis més grans de Tarragona per superfície, la classificació queda de la següent manera: Tortosa (219,13 km²), seguida de Tivissa (209,22 km²), Amposta (138,56 km²), Roquetes (137,19 km²), i Batea (127,65 km²). A continuació, trobem Ulldecona (126,81 km²), Horta de Sant Joan (118,86 km²), Flix (116,22 km²) i La Sénia (108,7 km²).
Altres municipis com Deltebre (106,35 km²), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (102,7 km²), El Perelló (100,62 km²), Riba-roja d’Ebre (99,21 km²), Montblanc (91,51 km²), Mas de Barberans (79,19 km²), Ascó (73,51 km²), Aiguamúrcia (72,77 km²), El Montmell (72,55 km²), Querol (72,2 km²) i Gandesa, amb 71,12 km², també figuren en la llista.
Així doncs, encara que destins com Reus, Cambrils o Salou són més coneguts pels seus atractius turístics o tenen un nombre d’habitants major, és Tortosa la que s’emporta la corona quant a extensió territorial.