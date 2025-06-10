Societat
El poble més petit de Tarragona: una desena de carrers i 400 habitants
La simplicitat dels seus carrers i la tranquil·litat que es respira en cada racó són part del seu atractiu
A la comarca de l'Alt Camp, El Rourell destaca com el municipi més petit de tota la província de Tarragona, amb una superfície de només 2,32 quilòmetres quadrats. Aquest poble, que compta amb menys d’una desena de carrers i una població d'uns 400 habitants, ha aconseguit mantenir la seva essència rural i el seu encant malgrat la seva diminuta mida.
El Rourell limita al sud amb Vilallonga i El Morell, al nord amb Alcover i La Masó, a l’est amb Vallmoll, i a l’oest amb Vilallonga i Perafort. Envoltat per un entorn natural, la seva petita mida no impedeix que aquest municipi tarragoní ofereixi una gran riquesa paisatgística i cultural.
El nom del poble prové de la paraula ‘roure’, arbre que també es troba representat al seu escut, i que fa referència a una de les principals característiques naturals del lloc. A més, El Rourell es troba travessat per dos rius que defineixen la seva geografia: el riu Francolí, que flueix de nord a sud, i el riu Glorieta, la conca del qual també recorre la zona, atorgant-li una bellesa singular a aquest municipi.
La simplicitat dels seus carrers i la tranquil·litat que es respira en cada racó són part del seu atractiu, tant per als pocs habitants que resideixen allà com per als visitants que s’apropen buscant una experiència més pausada i propera a la naturalesa.
Aquest petit municipi demostra que la qualitat de vida no sempre està lligada a l’extensió territorial. Així doncs, a tan sols uns minuts de la ciutat de Tarragona, El Rourell segueix sent un lloc on el temps sembla transcórrer de manera més pausada, allunyat de la bullícia de les grans ciutats.