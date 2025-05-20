Societat
El poble de Tarragona on es fa la millor mel de Catalunya
La mel d’aquest municipi s’ha imposat a unes altres 73 mostres de tot el territori català
La Mel de l’Avi Lluís ha estat reconeguda com la millor de Catalunya després d’obtenir el premi Reina de les mels al V Concurs ‘Les millors mels catalanes’. Aquest producte artesanal, elaborat al municipi tarragoní del Perelló, s’ha imposat entre les 74 mostres presentades per la seva qualitat excepcional en aroma, sabor, textura i aspecte.
Aquest reconeixement s’ha entregat amb motiu del Día Internacional de l’Abella, que va tenir lloc ahir dilluns, en un acte celebrat a la Casa de l’Agricultura de Barcelona. Organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, juntament amb diverses entitats del sector apícola, l’esdeveniment va servir per posar de relleu la producció de mel a Catalunya. El conseller Òscar Ordeig va ser l’encarregat d’entregar els guardons als productors premiats.
Abans de la cerimònia de premis, els assistents van participar en una jornada divulgativa sota el lema 'Mel, del rusc al plat', on es van abordar aspectes clau sobre la qualitat, traçabilitat i beneficis nutricionals d’aquest producte natural. La jornada va incloure també una demostració culinària a càrrec de la reconeguda xef Gessamí Caramés, que va preparar una recepta basada en la mel catalana.
En total, es van presentar al concurs 74 mostres de tot el territori català, distribuïdes en diferents categories: mel de romaní, de flors, de muntanya i monofloral. Si bé es van premiar les millors en cada modalitat, només una va ser seleccionada pel jurat com la més completa en tots els aspectes —des del color i aroma, fins el sabor i la textura—, i aquest reconeixement va recaure a la mel elaborada al Perelló.
A més de la Mel de l’Avi Lluís, també van ser guardonades altres produccions destacades, com La Mel d'Annabel Muñoz en la categoria de romaní, Mèu Eth Brinhon en les modalitats de flors i muntanya, i la mel de taronger de l’apicultor Jordi Múria, considerada la millor monofloral. Tots els premiats comparteixen un enfocament artesanal i un fort compromís amb la sostenibilitat de l’entorn.
Aquest premi suposa no només un suport per als productors del Perelló, sinó també un reconeixement al potencial apícola del Camp de Tarragona. La distinció impulsa la visibilitat dels petits elaboradors i confirma que, en aquest racó del sud de Catalunya, es produeix la millor mel del país.