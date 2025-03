Els restaurants de la ciutat de Tarragona que revaliden el Sol Repsol

Els restaurants tarragonins AQ i El Terrat han revalidat el prestigiós Sol Repsol en l'edició de 2025, consolidant la seva excel·lència gastronòmica a la ciutat.

El restaurant AQ, situat a la Part Alta de Tarragona davant de la catedral, està liderat per Ana Ruiz a la cuina i Quintín Quinsac a la sala. La seva proposta destaca per una cuina directa i sense barroquismes, amb un punt desenfadat que ha estat reconegut novament amb aquest guardó.

Per la seva banda, El Terrat, sota la direcció del xef Moha Quach des de 2018, ofereix una cuina d'autor mediterrània creativa i de proximitat, condimentada amb espècies marroquines. El restaurant, decorat amb pintures d'artistes locals i ubicat al carrer Pons d'Icart, ha mantingut el Sol Repsol gràcies a la seva proposta innovadora que fusiona cultures i tradicions culinàries.

La Gala de Lliurament dels Sols Guia Repsol s'ha celebrat aquesta tarda al Teatre Guimerà de Santa Cruz de Tenerife, de la mà del Cabildo a través de Turisme de Tenerife i Guia Repsol. Aquest 2025, destaquen els projectes on l'afecte i el coneixement de l'ofici creen un clima relaxat i converteixen cada taula en un refugi on oblidar-se de tot allò que no sigui gaudir. Sabors emocionals exploten en plats alegres, que parteixen de productes de proximitat i de receptes intuïtives, interpretades amb codis i tècniques actuals.

Des de la seva fundació el 1979, Guia Repsol s'ha consolidat com a gran referent en la promoció del turisme i la gastronomia a Espanya. Milions de persones recorren cada any a Guia Repsol com a font d'inspiració i consulta per planificar els seus desplaçaments i descobrir noves destinacions. En els darrers anys, Guia Repsol ha experimentat una transformació per adaptar-se a les noves tendències en turisme i gastronomia. El seu sistema de qualificació dels Sols Guia Repsol incorpora criteris com la sostenibilitat, el quilòmetre zero, la integració, l'economia circular i la coherència dels projectes que s'han de reflectir a les cuines, al local, la posada en escena i la selecció de vins.

En l'edició 2025, Guia Repsol ha comptat amb un equip de prop de 60 inspectores i inspectors, experts coneixedors de l'oferta gastronòmica de cada regió d'Espanya. Aquests inspectors, provinents de diferents sectors professionals, no tenen vincles directes amb l'hostaleria, però comparteixen una passió per la gastronomia i el descobriment.